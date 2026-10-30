Marta Suárez, principal novedad en la lista de Miguel Méndez para la 'ventana' de noviembre

La española Marta Suárez durante un partido del Valencia Basket - David Pastor Andres / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, facilitó este viernes la lista de 14 convocadas para los partidos del próximo mes de noviembre ante Chequia, Bulgaria y Croacia, correspondientes a la fase de clasificación del Eurobasket 2027, con la presencia de ocho medallistas del pasado Mundial y la gran novedad de Marta Suárez (Valencia Basket).

Así, en la convocatoria del técnico gallego están la capitana Alba Torrens (Azul Marino Palma), Elena Buenavida, Raquel Carrera y Helena Pueyo (Valencia Basket), Maite Cazorla (USK Praga), Paula Ginzo (Zabiny Brno), Iyana Martín (Spar Girona) y Mariona Ortiz (Casademont Girona), que formaron parte de las 12 que ganaron el bronce mundialista en Berlín el pasado mes de septiembre.

De esta cita, se caen las jugadoras de las WNBA Awa Fam, Alicia Flórez, Megan Gustafson y María Conde, mientras que entran Txell Alarcón y Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), María Araújo (Valencia Basket), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes) y Andrea Vilaró (Duran Maquinaria Ensino), las cuales formaron parte de la preparación para el Mundobasket, y la debutante Marta Suárez, que podría estrenarse como internacional tras su paso por el baloncesto universitario y la WNBA estadounidenses.

"Por primera vez vamos a jugar tres partidos en una misma ventana de clasificación, en unos 10 días. Podemos hacer una convocatoria diferente en cada partido y por eso de estas 14 no habrá descartes. Son tres partidos muy importantes que nos permitirán clasificarnos para el Eurobasket del próximo verano. El primer partido será en casa, en Oviedo, y animamos a todos a estar presentes", señaló Méndez en declaraciones facilitadas por la FEB.

El seleccionador tiene como "objetivos" el clasificarse para el Eurobasket, "ganar cada partido y cuidar a las jugadoras que están inmersas con sus respectivos clubes en varias competiciones", una última situación que tendrán "muy en cuenta en cada partido".

"Es una lista muy continuista, respecto a lo que hemos hecho este verano, aunque nos faltan varias jugadoras que no podrán estar porque no han dado su disponibilidad por diferentes motivos, pero contamos con ellas, por supuesto, para las siguientes listas, tanto en febrero como en verano. Estoy seguro de que con estas 14 jugadoras volveremos a hacer el mejor equipo posible, que juegue junto, que nos represente a todos, y que sacaremos adelante estos partidos con victorias", concluyó Méndez.

La selección femenina, actual subcampeona de Europa, arrancará esta fase de clasificación para el Eurobasket, cita que da billete para los Preolímpicos de Los Ángeles 2028, el martes 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Oviedo a las 20.30 horas contra Chequia. El sábado 14 (18.00), se medirá a Bulgaria en el Arena SamElyon de Samokov; y cerrará esta 'ventana' el martes 17 (18.00) contra Croacia en el Zatika Sports Centre de Porec. Los dos primeros de cada grupo se clasifican para el torneo continental de Bélgica, Finlandia, Lituania y Suecia.