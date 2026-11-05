Marta Suárez sufre una lesión en la mano y no podrá debutar con la selección

Marta Suárez durante un partido con el Valencia Basket - David Pastor Andres / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESSS) -

La ala-pívot española Marta Suárez, del Valencia Basket, será baja los próximos compromisos y no podrá acudir tampoco a la próxima convocatoria de la selección española tras sufrir una lesión en el dedo de la mano izquierda.

"Tras las pruebas médicas que se le han realizado este miércoles se ha detectado que la jugadora de Valencia Basket, Marta Suárez, sufre una lesión en su quinto dedo de la mano izquierda, de la que deberá ser intervenida en los próximos días. Por este motivo, la ala-pívot española se perderá partido del equipo en Girona", indicó el conjunto 'taronja' en un comunicado.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) confirmó igualmente que la canaria, gran novedad en la lista de Miguel Méndez y que se disponía a debutar con la actual subcampeona de Europa, será baja para la próxima 'ventana' en la que se inicia la clasificación para el Eurobasket de 2027 y que constará de los partidos ante Chequia, en Oviedo el día, Bulgaria y Croacia, estos dos últimos a domicilio el 14 y el 17 respectivamente.