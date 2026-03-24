Más de un centenar de manifestantes pro-Palestina se congrega otra vez delante del Movistar Arena

Archivo - Protests against Israel outside the Movistar Arena before the EuroLeague Regular Season Round 21 match between Real Madrid and Maccabi Tel Aviv at Movistar Arena on January 08 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se ha congregado este martes delante del Movistar Arena para denunciar "el genocidio de Israel" y defender "la lucha del pueblo palestino", en los prolegómenos del partido entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv correspondiente a la jornada 33 de la fase regular de la Euroliga.

Al igual que el pasado 8 de enero debido a la visita del Maccabi en la jornada 21, y nuevamente bajo el lema 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto', ese centenar largo de personas se reunió en la Plaza Salvador Dalí con banderas de Palestina y de la facción en Madrid de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS Movement).

En esta ocasión, un grupo de manifestantes realizó una 'performance' durante más de una hora y el resto coreó, entre otras, consignas como: 'Que viva la lucha del pueblo palestino', 'con el genocida no se juega', 'no se juega con el genocida', 'a la corte penal, Netanyahu criminal', 'dónde están, no se ven las sanciones a Israel', 'desde el río hasta el mar, Palestina vencerá' y 'no es una guerra, es un genocidio'.

Todo ello bajo estrechas medidas policiales en los aledaños del pabellón, con los manifestantes a 100 metros de las verjas que separaban de dicho recinto. Ese dispositivo incluyó vallado perimetral en el recinto y cortes de tráfico en calles cercanas y también en accesos al aparcamiento, con presencia de Bomberos y Samur-Protección Civil.