El mejorado Baskonia quiere sorprender con Howard al Hapoel

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia visita este martes (20.05 horas) al Hapoel IBI Tel Aviv en el Arena 8888 de Sofia, en la décima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con el conjunto vitoriano en búsqueda de su cuarta victoria consecutiva en Europa, aunque no lo tendrá nada fácil ya que se medirá a uno de los equipos colíderes de la competición y que tan solo ha perdido una vez en su pabellón.

Los de Paolo Galbiati afrontan esta complicada visita a Bulgaria, donde el Hapoel juega sus partidos hasta el próximo 1 de diciembre, tras conseguir vencer los tres últimos partidos en el Buesa Arena. Las victorias frente al Dubai Basketball, al Anadolu Efes y la Virtus de Bolonia permitieron al técnico italiano coger aire y abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

Esta buena racha no la pudo continuar el pasado domingo en la Liga Endesa, al caer contra el Hiopos Lleida (86-80) en el Espai Fruita Barris Nord. En esta derrota no estuvo el base estadounidense Markus Howard, quien se ha perdido los últimos nueve encuentros por una lesión articular en uno de los dedos de la mano izquierda, pero que regresará en este duelo frente al Hapoel.

El jugador estadounidense espera empezar a darle la vuelta a un inicio de temporada complicado, en el que rindió a un nivel inferior al que mostró el curso pasado. El regreso de Howard es una gran noticia para el Baskonia, que ya está empezando a encajar todas las piezas nuevas y ofrecer buenas sensaciones a los mandos del técnico italiano.

Esta semana será importante para confirmar esta buena inercia, ya que el conjunto vitoriano afrontará tres encuentros como visitante. El primero será este martes frente a una de las revelaciones de esta Euroliga como el Hapoel, que con un récord de siete victorias y dos derrotas está situado como colíder junto al Estrella Roja y al Zalgiris Kaunas.

El equipo de Dimitris Itoudis está sorprendiendo a todo el mundo en su estreno en la competición. Con 90,9 puntos por choque, el conjunto israelí es el mejor ataque siendo capaz de hacer mucho daño a sus rivales con diferentes armas. Muestra de ello es el último triunfo frente al Dubai Basketball (97-109) en el que Elijah Bryant destacó con 25 puntos.

El escolta estadounidense es uno de los grandes peligros juntamente con el base serbio Vasilije Micic. Ambos jugadores tendrán que tener una vigilancia especial por parte de la defensa de vitoriana. Por el otro lado, Markus Howard intentará regresar de la manera posible y liderar al Baskonia al que sería su cuarto triunfo consecutivo en Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Bryant, Malcolm, Oturu y Motley -- posible quinteto titular-- Blakeney, Odiase, Palatin, Jones, Ennis, Timor y Wainright.

BASKONIA: Simmons, Villar, Diallo, Sedekerskis y Diop --posible quinteto inicial--; Howard, Nowell, Spagnolo, Luwawu-Cabarrot, Kurucs, Diakite y Frisch.

--ÁRBITROS: Belosevic, Bissuel y Cici.

--PABELLÓN: Arena 8888 Sofia.

--HORA: 20.05/Movistar+.