El mejorado Real Madrid inicia con el Armani Milán una semana clave

Mario Hezonja celebra una canasta durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El mejorado Real Madrid inicia una semana clave europea

Tras batir a Barça y Valencia Basket en apenas 48 horas, el conjunto madridista se mide en su fortín al Armani Milán en la Euroliga

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto arrancará este martes (20.45 horas) en su fortín del Movistar Arena una semana clave en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con la visita del EA7 Emporio Armani Milán italiano, frente al que espera tomarse la revancha de la derrota de la primera vuelta para confirmar su actual buen momento y afianzar sus ambiciones europeas.

El conjunto madridista tiene por delante una doble jornada semanal de la máxima competición continental con dos duelos de exigencia, aunque ambos ante su público, sobre todo el del próximo jueves cuando reciba a uno de los candidatos a la 'Final a Cuatro' como es el AS Monaco.

Dos partidos donde espera hacer valer no sólo su condición de mejor local de esta Fase Regular, con un balance de 10-1, sino su actual buen momento, con dos victorias de mérito en apenas 48 horas ante rivales potentes como el Barça y el Valencia Basket, para presentar por fin su candidatura al apretado 'Top 4' europeo y confirmar que parece haber cogido su mejor ritmo competitivo.

El equipo que entrena Sergio Scariolo vive otro tramo al alza reflejado en las cuatro victorias consecutivas que ha encadenado en la Euroliga, tres de ellas en casa, y una sobre todo en el Clásico del pasado viernes donde fue muy superior al conjunto blaugrana (80-69). El domingo por la tarde, el conjunto madridista fue capaz de batir también con autoridad y remontando 17 puntos, al Valencia Basket (94-79), uno de los mejores ataques en la actualidad del baloncesto europeo, para ratificar su liderato en la Liga Endesa.

Dos actuaciones notables, sobre todo en defensa, que le animan para una semana de nuevo dura que arranca con la visita de un EA7 Emporio Armani Milán que le derrotó 89-82 y que fue el encargado de cortar su anterior mejor momento de resultados con ocho victorias seguidas, aunque las sensaciones entonces parecían ser diferentes.

El Real Madrid marcha quinto clasificado con un balance de 14-8, empatado con los de Pedro de Martínez (cuartos), los de Xavi Pascual (sextos) y el Fenerbahce turco (tercero), y querrá al menos defender su posición en el 'Top 6' para aspirar a algo más al final de la semana ante un rival irregular y que se encuentra fuera del 'Top 10', a tres triunfos, con la esperanza de no pagar el esfuerzo de los dos últimos partidos.

Desde que se llevó el duelo en su cancha ante el once veces campeón de Europa, el histórico Olimpia ha perdido cuatro de sus seis últimos partidos en esta Euroliga, aunque a domicilio ha sido capaz de sacar adelante salidas complejas como al Panathinaikos, el Zalgiris Kaunas y el Estrella Roja. El feudo de la Calle Goya, en cambio, no se le da excesivamente bien, con derrota en sus últimas cuatro visitas y sólo una en las últimas 13.

Scariolo podría recuperar la energía para su rotación del ala-pívot Chuma Okeke, que no jugó el domingo ante el Valencia Basket, de cara recibir a un Armani Milán que tendrá la importante baja del base brasileño Leandro Bolmaro y que tiene en Shavon Shields, Armoni Brooks, Zach Leday y Josh Nebo a sus principales jugadores junto a otros conocidos como Marko Guduric o Devin Booker.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Deck, Garuba, Feliz, Llull, Kramer, Len y Procida.

EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN: Brooks, Ellis, Shields, Leday y Booker --posible quinteto inicial-- Nebo, Guduric, Mannion, Brown, Dunston, Ricci y Flaccadori.

--ÁRBITROS: Radovic, Sukys y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.