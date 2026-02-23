Mendizorrotza homenajeará al Baskonia antes del Alavés-Girona tras conquistar la Copa del Rey de baloncesto

Los jugadores del Baskonia celebran tras ganar la final de la Copa de S.M. el Rey de baloncesto, en el Roig Arena, a 22 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ofrecerá este lunes a Mendizorrotza, antes del Deportivo Alavés-Girona FC (21.00), de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26, el trofeo de la Copa del Rey de baloncesto conquistado este domingo en la final ante el Real Madrid celebrada en el Roig Arena de Valencia.

El feudo del Alavés homenajeará al conjunto azulgrana, propiedad también del Grupo Baskonia-Alavés liderado por Josean Querejeta, por la consecución del séptimo trofeo copero de su historia conquistado este domingo en Valencia tras vencer por 89-100 al Real Madrid en la final.

Según un comunicado del conjunto vitoriano, antes del inicio del partido entre Alavés y Girona en Mendizorrotza, los jugadores de Baskonia saltarán al terreno de juego portando el flamante trofeo para compartir el título con la afición 'albiazul'.

Tras esto, el entrenador Paolo Galbiati y el capitán baskonista, Tadas Sedekerskis, realizarán el saque de honor del partido. "Será un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y al carácter competitivo de un equipo que ha vuelto a escribir una página dorada en la historia del baloncesto", destacó el Alavés en su comunicado.