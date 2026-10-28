Miguel Méndez anuncia este jueves en Oviedo su lista para el inicio de la clasificación para el Eurobasket

Archivo - El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez. - Zhang Haofu / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, anunciará este jueves la lista de convocadas para la ventana de noviembre, en la que España comenzará la segunda fase de la clasificación al Eurobasket 2027 con los partidos ante República Checa, Bulgaria y Croacia.

El técnico gallego dará a conocer su primera convocatoria tras lograr este verano la medalla de bronce en el Mundial disputado en Berlín en un acto que se celebrará en el Ayuntamiento de Oviedo y contará con la presencia de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y del alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli.

Y es que la selección española comenzará la segunda fase de clasificación al Eurobasket 2027, que se disputará en Finlandia y Lituania, con el encuentro ante República Checa del próximo martes 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la capital asturiana. Posteriormente, visitará a Bulgaria (14 de noviembre) y cerrará esta ventana de partidos frente a Croacia (17), también a domicilio.