Miguel Méndez: "Hemos hecho un partido increíble"

El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Miguel Méndez, en el Japón-España del Mundial 2026 - FEB

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, se mostró "muy feliz" por la victoria de España sobre Japón (59-79), que permitió al equipo terminar primero del Grupo A y clasificarse directamente para los cuartos de final del Mundial, y destacó el "gran sacrificio", la defensa y el juego colectivo de sus jugadoras.

"Sabíamos que no sería un partido fácil y creo que hicimos un partido increíble, un partido de 40 minutos. Detuvimos sus ofensivas rápidas, sus triples, así que estoy muy feliz, muy orgulloso de este equipo", valoró Méndez en rueda de prensa, antes de subrayar que España dispondrá ahora de un día adicional de descanso gracias a su liderato.

El técnico reconoció que la selección tuvo que adaptarse a diferentes estilos de juego durante la fase de grupos. "No es fácil adaptar nuestro baloncesto cada día de una manera diferente. Jugamos con un equipo europeo el primer día, con un equipo africano el segundo y con un equipo asiático el tercero. No es fácil, especialmente cuando no tienes tiempo para hacerlo", explicó.

"Vamos a la cama muy tarde, no tenemos tiempo para ver el vídeo, para ver lo que pasa. Es muy difícil adaptar el equipo. Pero no puedo pedir más a mis jugadoras, porque no es fácil. Juegan muy bien al baloncesto y solo tenemos que tener humildad para intentar ganar el Mundial", añadió.

Sobre cómo afrontará las próximas 48 horas, Méndez reconoció que se encuentra ante una situación nueva. "No lo he hecho nunca. Siempre digo que soy muy mayor y tengo mucha experiencia en algunas partes del juego. En esta no, es mi primer Mundial y no sé exactamente qué será lo mejor y lo peor", admitió.

"La lógica me dice que tenemos que recuperar a las jugadoras: tienen que pasar por fisio, por médicos, comer bien, suplementarse bien y descansar. Después, enfocarnos en el tipo de baloncesto que queremos hacer y seguir mejorando", indicó el seleccionador, que también destacó las diferentes situaciones con las que han llegado las jugadoras procedentes de Estados Unidos.

En este sentido, explicó que Raquel Carrera está jugando pocos minutos en New York Liberty, mientras que Awa Fam llega con muchos minutos acumulados en Seattle y algo más cansada, y señaló que Megan Gustafson necesita todavía adaptarse al equipo. "Tenemos que recomponer un poco todo. Somos un equipo que tiene dentro de nuestro baloncesto algo muy sencillo, pero con muchos básicos. Los detalles son muy importantes para nosotros: estar en el 'spacing' correcto y en el 'timing' correcto", apuntó.

Méndez se mostró especialmente satisfecho con la respuesta del equipo tras la derrota ante Malí. "Las que han tenido un buen día han estado a un nivel súper y las que han tenido un día normal han sumado constantemente en defensa y en ayudas. Enfocarnos en lo nuestro parece lo más inteligente", afirmó.

Además, destacó el crecimiento de la joven generación española, después de que Iyana Martín y Awa Fam, ambas de 20 años, cuajaran una actuación destacada ante Japón. "Las dos son personas especiales. Me da gusto oír hablar de divertirse, de pasárselo bien con sus compañeras y disfrutar el juego. Creo que esta es la clave de todo esto: escuchar, dejarse llevar, dejarse guiar, pero luego tomar sus propias decisiones desde el punto de vista de la alegría y el divertimiento", señaló.

"Estamos en un proceso de formar un equipo. Creo que el equipo no está formado todavía. Toda esta generación de jugadoras, de 19 hasta 24 años que tenemos, tiene un camino por delante. Han sabido que hoy podríamos estar en casa si hubiésemos perdido y han jugado con esta presión y con este descaro, soportando una defensa muy dura y una agresividad y un baloncesto muy correoso", continuó.

"Disfrutar en la pista y tomar buenas decisiones son dos pasos adelante, no uno. Esto ayudará a que las jugadoras sepan que no podemos salir a jugar como salimos contra Malí ni hacer determinadas cosas que hicimos mal. Y después, confianza en sus propias posibilidades para salir de ese bache en un partido de máxima presión. En eso estoy muy contento", concluyó.

Iyana Martín, por su parte, explicó que afronta cada partido desde el disfrute y sin prestar demasiada atención a su juventud. "Creo que vivo cada día como si fuera el último. Me gusta jugar y no creo que sea algo relacionado con mi edad. Me gusta jugar al baloncesto, disfrutar con mis compañeras. Estoy muy orgullosa de estar aquí con solo 20 años, pero eso es lo que disfruto cada día", apuntó.

La base española destacó además la importancia de sentirse cómoda dentro del grupo. "Todos estamos muy cómodos aquí, podemos ser nosotros mismos. Tengo mucha diversión y eso es lo más importante para jugar al baloncesto", afirmó, antes de explicar que intenta aprender de sus entrenadores y compañeras para mejorar sus decisiones en pista.

"Muchas veces, por mi instinto, escucho lo que me dicen mis entrenadores y mis compañeras, que saben bastante más que yo, e intento llevármelo a mi juego y a lo que pueda hacer. Estamos en una competición muy intensa y hay que aprender en cada jugada, porque los detalles son súper importantes", valoró.