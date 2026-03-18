Miguel Méndez: "Jugamos un buen partido ante un equipo muy competitivo"

El seleccionador nacional de baloncesto femenino Miguel Méndez - ALBERTO NEVADO

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, se mostró satisfecho del último choque del Premundial de San Juan pese a la derrota ante Estados Unidos y celebró que jugasen "un buen partido ante un equipo competitivo" y el "logro" de hacer que su potente rival "jugase con una rotación corta" y se tuviese que "adaptar" al juego que le plantearon.

"Veníamos con dos objetivos, clasificarnos para el Mundial y, por supuesto, usar a todas mis jugadoras y evitar lesiones. Hemos conseguido ambos objetivos y, para mí, son noticias fantásticas, sobre todo hoy, que jugamos un buen partido contra un equipo muy competitivo", aseguró Méndez en rueda de prensa tras el choque.

El técnico gallego consideró "un pequeño éxito" las dificultades puestas a las actuales campeonas. "Hemos hecho que jugara con una rotación corta, solo nueve jugadoras, y que tuviera que adaptarse a nuestro juego, ha sido un logro", indicó.

"Para mí, entrenar a un equipo tan joven es un pequeño éxito, ya que, al jugar contra ellos y obligarlos a usar solo nueve jugadoras por primera vez en la semana, es todo un logro", añadió al respecto el seleccionador.

Para este, las estadounidenses "son jugadoras fantásticas". "Tratamos de estar concentradas en el partido y jugar nuestro mejor baloncesto durante la mayor parte del tiempo. Usamos un tipo de defensa diferente para romper su ritmo y estoy orgulloso de mis jugadoras", advirtió.

Méndez recordó que las más jóvenes del equipo "tienen 19, 20 y 22 años, pero llevan jugando contra jugadoras profesionales en los últimos dos años". "Creo que hay una gran diferencia entre jugar en la universidad contra jugadoras como tú o más jóvenes. Creo que en España y Francia trabajamos mucho con jugadoras jóvenes y estamos formando muy buenas jugadoras", detalló.

"Estoy orgullosa de ellas, y especialmente de Awa Fam, que tiene un futuro muy prometedor; depende de ella dominar la cancha. Es una persona muy inteligente, tiene mucho talento, es muy madura para su edad y estamos muy contentos", agregó de la joven pívot.

Una vez acabado este Premundial, el seleccionador recalcó que está "muy contento" de haber conseguido la clasificación para el Mundial tras la ausencia del equipo en 2022. "Primero, por mis jugadoras, y segundo por el baloncesto español. Sabéis que para el baloncesto femenino, para el deporte femenino en general, pero sobre todo para el baloncesto femenino, la visibilidad es fundamental y esto es lo que nos ofrece un gran campeonato. No podemos permitirnos ese lujo, como mujeres, de no tener presencia en los campeonatos", reflexionó.

"Clasificarnos para una Eurobasket, un Mundial o unos Juegos es un sueño y que cada verano tengan la posibilidad de que los medios nos sigan y que toda la gente de España siga a estas jugadoras y se convierta en referente para las que vienen después. Una vez dentro, daremos lo mejor de nosotras, intentaremos sacar el equipo más competitivo posible y jugar el mejor baloncesto posible, pero tener la oportunidad de que nuestro baloncesto se vea en la televisión y que estas jugadoras merezcan ser seguidas creo que es lo más importante de todo", sentenció.