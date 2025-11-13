Miguel Méndez: "No queremos dar demasiadas pistas competitivas"

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, explicó que piensa aprovechar los amistosos contra Italia y Francia esta semana en Cádiz, para recordar roles y buscar la lista que llevará al PreMundial, aunque sin dar "pistas competitivas".

"Son dos partidos buenos, dos partidos duros, con dos muy buenas selecciones. La idea es trabajar en lo nuestro. Somos España y tenemos que ganar cada partido, la victoria es el primer objetivo unido a esta preparación del PreMundial, la competición que tenemos en marzo", afirmó este jueves en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

España vuelve a la acción tras su amarga derrota en la final del Eurobasket este verano, y Méndez tiene claro qué jugadoras usará en la fase de clasificación para el Mundial que empieza en marzo, a falta de tres o cuatro variables. "Trataremos de utilizar a todas las jugadoras, verlas a todas. Estamos en un momento que cuesta cambiar ciertas dinámicas porque cada uno viene de su club. Unas más tristes otras más contentas en función de lo que están viviendo en sus clubes. Incluso a nivel táctico y técnico, cosas muy diferentes que hacen en sus clubes tienen que recomponerse y jugar con roles diferentes", dijo.

"Hemos cambiado muy poco respecto al Europeo pasado y trataremos que los roles que queremos dar a la base del equipo, ocho o nueve que están en la cabeza, ver con qué perfiles completamos la rotación de cara a marzo y para eso utilizamos los partidos de este fin de semana", añadió.

Por otro lado, Méndez apuntó que la selección necesita de varios ajustes en su dinámica, y recordó que Italia, rival de este viernes, estará en el camino hacia el Mundial. "Cuesta seguir el rigor táctico que queremos dar. España es un equipo muy dinámico, con una línea exterior agresiva, pero también nuestras pívots corren, aprietan, somos un equipo muy dinámico y esto necesita sus momentos de pausa para enganchar los movimientos. Para eso hace falta tiempo y situaciones que ahora no tenemos", comentó.

"Trataremos de guardarnos situaciones especiales, porque es un rival que además es el penúltimo rival antes de Estados Unidos. Puede pasar que estemos ya clasificados o que necesitemos ganar uno o dos partidos, por lo que trataremos de guardarnos cosas. Hace tiempo que no jugamos contra Italia en competición oficial y no queremos dar demasiadas pistas competitivas", terminó.