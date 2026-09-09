Miguel Méndez: "Ser primeros de grupo nos lleva por un camino y lo tenemos que llevar hasta el final"

Archivo - Miguel Méndez, durante un partido. - Xenophon Karakalos / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha dicho este miércoles que acabar en el liderato de su grupo en la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se disputa en Berlín, "lleva por un camino" a sus pupilas y que por eso tienen "que llevar hasta el final" sus planes, independientemente de quién sea su adversario en los cuartos de final.
En atención a los periodistas desde la capital alemana, Méndez fue preguntado por cómo se lidia con el lado difícil del cuadro. "Se lleva jugando nuestro baloncesto y tratando de, en función del rival que nos toque... El oficio de Italia, que por alguna razón nos ha ganado los dos últimos partidos, tanto el amistoso en La Línea como en Puerto Rico en el Premundial; un equipo con un par de jugadoras de mucho talento, pero con el resto con mucho oficio", respondió el entrenador de 'La Familia'.
Luego dijo que el equipo australiano "es sobre todo muy fuerte físicamente, jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso". "Y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugadoras en WNBA y es un equipo muy importante. Son dos estilos completamente diferentes y lo que vamos a intentar es que ellas adapten nuestro estilo más que nosotros al suyo. Y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar cualquier tipo de baloncesto que se plantee", apostilló Méndez.
"Creo que hasta ahora estamos haciendo nuestro trabajo. Es verdad que contra Mali pudimos jugar mucho mejor y pudimos hacer sobre todo un baloncesto diferente al que hicimos. Pero hemos sido primeros de grupo, que era el objetivo, y ser primeros de grupo nos lleva por un camino, pues ese camino lo tenemos que llevar hasta el final, no podemos elegirlo", comentó.
"Jugaremos con quien nos toca mañana y jugaremos, si Dios quiere, con el que nos toque en las próximas semifinales. No vamos a elegir, vamos a intentar jugar como España juega, ser lo más fieles posibles a nuestro tipo de baloncesto, con toda la confianza en que este equipo, que está creciendo, cada día será mejor. Yo creo que todo lo que estamos aquí lo tenemos claro y estamos muy contentos todos de estar aquí compitiendo, subrayó.
AWA FAM: "NUNCA SE NOS HA IDO LA CONFIANZA DE QUE PODEMOS HACERLO"
Por su parte, Awa Fam destacó haber "cumplido un poco el objetivo, en cierta manera". "El partido de Mali sí que se fue un poco esto, pero yo creo que al final hemos conseguido lo que queríamos, que era pasar primeras de grupo", dijo la pívot en su atención a medios de comunicación, facilitada por la Federación Española de Baloncesto (FEB).
"Hemos podido tener dos días libres cada una para desconectar, para preparar el partido, para tener esa confianza que yo creo que nunca se nos ha ido de que realmente podemos hacerlo. Así que yo individualmente muy contenta, pero también creo que colectivamente estamos muy contentas de estar donde estamos", concluyó Awa Fam en sus declaraciones.