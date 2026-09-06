Miguel Méndez: "Tenemos que jugar con orden, es lo que echo de menos"

Miguel Méndez, seleccionador nacional femenino de baloncesto, en la presentación del equipo para el Mundial 2026. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, expresó este domingo que "la experiencia es equivocarte muchas veces" y reveló que no van a "buscar causas" de la derrota ante Malí en el Mundial que se disputa en Berlín (Alemania), porque "todas las causas son una excusa" y cada partido "es diferente".

"La experiencia es equivocarte muchas veces; los que tenemos mucha experiencia nos hemos equivocado muchas veces. Malí fue un partido que no jugamos bien. Creo que, como hemos dicho en las reuniones, no vamos a buscar causas, porque todas las causas son una excusa. Lo único que podemos hacer es trabajar en baloncesto, en lo táctico, en la preparación de partido, y corregir los errores que hicimos", dijo el técnico en declaraciones previas al partido ante Japón de este lunes.

El equipo español cayó por 82-73 ante Mali en el segundo encuentro del torneo y ahora cierra la primera fase ante las niponas, y Méndez dejó claro que "cada partido es diferente". "Japón es un equipo que el 50% de sus posesiones van al tiro de tres. Tenemos que tener claro que ellas van a meter desde fuera, porque es lo que hacen siempre", analizó.

"Tenemos que castigar también lo que podamos castigar, jugando con orden, esto es lo que echo de menos", agregó, antes de revelar que sabían que la llegada de las nuevas jugadoras, desde la WNBA, tendrían que "ajustarla día a día".

Para Méndez, ante Alemania, "el acierto enorme" le ayudó "a tapar problemas de orden, de ángulos de bloqueo". "Y en eso es en lo que estamos trabajando. Sabemos que día a día en cuanto a eso vamos a ir mejor. Sabemos que esto podía pasar, que era el riesgo que corríamos, lo cual no es una novedad y estamos en el camino de mejorarlo", concluyó.