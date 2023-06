Miguel Méndez: "Todas son importantes, es lo que mejor define nuestro baloncesto"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, destacó el fondo de armario de España para poder rendir al máximo nivel y efectividad juegue quien juegue, "todas importantes" como seña de identidad en el regreso a una semifinal de Eurobasket.

"Tengo la mejor sensación que puede tener un entrenador después del partido, de no haber hecho mucho. Han hecho el partido ellas solas. Se han comportado como un equipo, han seguido las líneas que les fuimos contando. Me da la sensación de que he tenido que dar rotaciones de descanso y poco más", dijo en rueda de prensa tras la paliza a Alemania en cuartos de final.

El técnico gallego destacó el progreso de su equipo, en su primer campeonato como seleccionador. "No sé si ha sido nuestro mejor partido. Es el que más hemos controlado desde el principio. Ellas son un equipo de futuro, hay jugadoras importantes que son jóvenes, con poca experiencia en competición y han pagado nuestro inicio del partido. No han conseguido meterse en el partido", afirmó.

España dominó con autoridad a un Alemania en formación con miras a su Mundial en 2026 y se citó con Hungría en semifinales. "En otros momentos del campeonato hemos estado a gran nivel, aunque sin la sensación que hemos tenido hoy de dominio. Estamos creciendo. Es mi primer campeonato con las jugadoras, y ellas conmigo, y hemos ido creciendo, ajustando cosas, es algo a destacar. Jugadoras que han jugado poco, han aparecido hoy. Todas son importantes, es lo que mejor define nuestro baloncesto", apuntó.

Además, Méndez fue preguntado por Hungría, rival a doble partido en la preparación, y por las dificultades que pueda entrañar su juego interior. "Cada vez nos asustan con los pívots y la MVP la tengo aquí (Laura Gil), confiamos mucho en nuestros pívots. Nosotros somos un equipo, las pívots son ayudadas por las pequeñas", terminó.