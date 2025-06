Miguel Méndez: "Valoraremos si Raquel Carrera nos puede ayudar sin poner en riesgo su salud"

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, reconoció este viernes que hay "energía muy maja en el grupo", gracias sobre todo a las jugadoras más jóvenes, y confesó que algunas de ellas tendrán "una responsabilidad enorme" y poco margen para "equivocarse" en el Eurobasket de la semana que viene, en el que espera poder contar con la pívot Raquel Carrera, con la que no correrán ningún riesgo, pero que es "lo suficientemente importante" para que pueda ayudar, aunque no logre encadenar demasiados entrenamientos.

"La energía que hay en el grupo es muy maja, como no podía ser de otra manera. Las jugadoras jóvenes que entran, lo hacen con muchísimas ganas, están dispuestas a todo y las veteranas cumplen el papel que creo que debe tener una veterana en un grupo, que es pensar en el grupo, en ayudar y en ponerse al servicio de las demás, al mismo tiempo que dan el paso adelante en el campo", apuntó Méndez a los medios tras el entrenamiento del combinado nacional.

El gallego reiteró que "es muy importante el ejemplo que dan las veteranas con su forma de hacer las cosas y con su entrenamiento". "Pero también con lo que llamamos el entrenamiento invisible, todo lo que se hace fuera de las cámaras y la pista. El ejemplo que dan Mariona Ortiz, Alba Torrens y Andrea Vilaró es perfecto y eso contribuye mucho a la buena energía que sobrevuelan las cabezas del equipo", admitió.

El técnico del actual subcampeón continental aseguró que, pese a se habla mucho de la juventud de las nuevas, también se hace de su "calidad", pero que el problema es que cuentan con "un equipo con muy 'poquita' experiencia" y que para que esa calidad aparezca "se tienen que dar todos los condicionantes". "Y es muy difícil darlos si no tienes experiencia y si vas por primera vez a un sitio", puntualizó.

"Hay algunas jugadoras jóvenes, como Iyana Martín, por ejemplo, que ha tenido un papel muy importante en el Perfumerías Avenida, pero hay otras que han tenido mucho menos impacto en su equipo o no han jugado competiciones europeas en algún caso como Awa Fam o Elena Buenavida", añadió al respecto.

Por este motivo, insiste en "ir 'poquito' a poco con ellas" porque van a tener "una responsabilidad enorme". "No se lo oculto porque lo ideal sería que tuvieran la oportunidad de equivocarse. Es decir, que el núcleo de jugadoras que nos falta como Cazorla, Conde, Gustafson, Hermoso o Quevedo tuviese el papel protagonista que se merecen por edad y por experiencia y que las jóvenes pudiesen desarrollarse sin la presión del miedo a equivocarse. Esa red de seguridad no la vamos a tener", subrayó.

"Las jóvenes tienen que atreverse e intentar sacar todo su potencial, pero sabiendo que si se equivocan lo vamos a pasar muy mal. No van a tener la red de protección que tendrían y esto es algo difícil de asimilar. Tenemos que ir con mucha precaución con ellas, pensando siempre que vamos a competir cada día, que nuestro objetivo obviamente es ganar cada partido, pero que tenemos la mirada puesta en el 28 (Los Ángeles) y en el 27 (Europeo), además de intentar estar en el Mundial del 26. Lo que tenemos delante no nos puede ocultar que el recorrido del equipo es muy largo", recalcó.

CARRERA ESTÁ "SIN DOLOR", PERO AÚN NO HA ENTRENADO CON EL EQUIPO

En cuanto a Raquel Carrera, lesionada antes de la concentración, Méndez indicó que "va poco a poco" y que "todavía no ha entrado en los entrenamientos del equipo". "Va sumando pasos, está sin dolor, sin inflamación en el tobillo ni en la rodilla operada, que es en la pierna contraria y es un poco lo que les trae un poco de cabeza, tanto a los médicos como a los físicos y a los preparadores físicos que trabajan con ella todo el día", detalló.

La gallega "está trabajando muchísimo" para intentar estar en el Eurobasket y por ello son "medianamente optimistas de que si todo va bien y normal" de poder tenerla en el Eurobasket. "Veremos cómo está cuando empiece a entrenar con contacto 5x5 y tomaremos una decisión conjunta, pero su predisposición es cien por cien y quiere estar, pase lo que pase, con nosotros. Y nosotros, sin poner en riesgo su salud, valoraremos si al final nos puede ayudar", expresó el técnico.

Este insistió en que no está "decidido" si la pívot del Valencia Basket va estar en el Europeo y que lo decidirán "en los próximos días". "A día de hoy faltan seis días para el primer partido y no ha hecho ni un solo entrenamiento con el equipo. Entonces, vamos a ver los próximos días y la vamos a ir introduciendo poco a poco", ahondó.

Y sobre si es partidario de llevársela aunque haya entrenado poco, Méndez dejó claro que es "partidario de que las jugadoras no arriesguen su salud". "No lo hemos hecho nunca, y desde que estoy yo, menos. Nunca hemos puesto en peligro la salud de las jugadoras. Es un esguince de tobillo, no es una rotura, no es una fractura, y ella quiere estar y si su salud se lo permite, es una jugadora lo suficientemente importante para que con muy 'poquitos' entrenamientos, ayude al equipo", remarcó.

"Seguramente no tendría, en caso de que viniese, un papel tan protagonista como ha tenido en los últimos años, pero su aportación al grupo, dentro del vestuario y en la pista, se me antoja fundamental, y si ella, digamos que su salud se le permite, la idea es que sí esté, aunque insisto en que no ponemos en peligro en absoluto la salud de ninguna jugadora, y menos de Raquel, que es una jugadora que en su club no sé cuántos años de contrato tendrá, pero con la Federación Española va a tener uno de 10-15 años como mínimo, y no nos vamos a poner nerviosos porque no pueda estar en un campeonato", sentenció.

Finalmente, del último torneo de preparación jugado esta semana ante Portugal y Suiza, reconoció que no eran dos rivales de "los más potentes" del Eurobasket, pero que les sirvió para "seguir conjuntando a la gente, seguir viendo los posibles quintetos, las posibles parejas y tríos y ver cómo funcionan". "Ha servido para sacar muchos datos para seguir preparándonos el equipo y ponernos a punto para la próxima semana", sentenció.