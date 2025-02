Miguel Méndez: "Vienen jugadoras tocadas, hay que equilibrar los esfuerzos y enseñar el estilo"

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, reveló que "muchas jugadoras" han llegado "tocadas" a la última 'ventana' de clasificación para el Eurobasket del próximo verano, por lo que deben "equilibrar bien los esfuerzos y enseñar el estilo" a las más jóvenes, en una convocatoria que buscar la "clasificación" al torneo, para lo que necesitan solo una victoria, y "dar descanso" a las más habituales.

"Primero, asegurar la clasificación, vamos a jugar dos partidos de competición y, como siempre, trataremos de ganarlos, pero el hecho de estar prácticamente clasificados hace que podamos dar descanso a algunas jugadoras que van muy cargadas de minutos y de viajes, porque nuestra liga es la más dura de Europa, la única liga europea con 16 equipos y hay partidos con muchos y muchos viajes", dijo el seleccionador en declaraciones a los medios desde el Pabellón José Antonio Paraíso de Torrejón de Ardoz.

Así, Méndez intentó "ampliar la lista lo máximo posible" para los dos encuentros de la fase de clasificación ante Austria y Países Bajos, para "verlas a todas, ver lo bueno y lo malo". "Es interesante ver a jugadoras jóvenes, su comportamiento en partidos y entrenamientos, por supuesto, pero sobre todo en partidos jugando fuera de casa", expresó.

"Dentro del más-menos a la hora de traer jugadoras al grupo, influyen las jugadoras que son capaces de trabajar en equipo y ocupar roles diferentes al que tienen en sus equipos, que es lo más difícil que tienen las selecciones nacionales. Todas las jugadoras que vienen aquí tienen un rol destacadísimo en su equipo, las 24-25 jugadoras que hemos traído, todas tienen un rol protagonista, y aquí no todas pueden tenerlo", explicó sobre la máxima de trabajo del equipo.

Méndez relató que la selección funciona como todos los grupos, con "un quinteto titular, primeras rotaciones, segundas rotaciones y especialistas". "Una jugadora titular en su equipo y con mucho protagonismo, muchas veces le pides que salga desde el banquillo al final del tercer cuarto y que rinda. Todas quieren hacerlo, porque la predisposición es máxima siempre, pero no todas pueden hacerlo. Entre querer y poder hay una diferencia y es un factor importante a la hora de tomar decisiones", agregó.

Y en ese proceso "natural" de adaptación de las más jóvenes, son claves las jugadoras más veteranas. "En la construcción de equipo las jugadoras con experiencia son importantes y tratamos en este nuevo ciclo que empezamos ahora, con vistas a los Juegos de 2028, tenerlo claro a la hora de tomar decisiones", recordó.

"Me parece básico que haya jugadoras expertas, veteranas, que hayan ya vivido esas situaciones y que por su forma de ser, no solo por su calidad, sean capaces de aunar los objetivos individuales a los colectivos y que les enseñen con su comportamiento profesional. Vamos a tener siempre dos o tres jugadoras con experiencia, jugadoras de cierta edad que sepan no ponerse tan ansiosas o tan nerviosas como las jóvenes", defendió.

Además, en esta concentración era importante rotar para no saturar de minutos a las más habituales. "Preocupa un poco la aportación que puedan tener todas las jugadoras, que es la primera o segunda vez que vienen, porque al final los conceptos tácticos son diferentes a los de su equipo, la forma de jugar, el estilo, muchas veces es diferente y no tenemos tiempo", comentó.

"Aina Ayuso, con la segunda base Carmen Grande lesionada, viene de jugar 36 minutos en Canarias, más el viaje. Tenemos muchas jugadoras muy tocadas y tenemos que equilibrar bien los esfuerzos con enseñar los movimientos y el estilo de juego que queremos", afirmó sobre el estado físico del equipo.

Así, aunque no sabe "exactamente" a qué nivel estará la selección en estos partidos, espera que la "intensidad", el "nivel defensivo y el conocimiento del juego que tienen las jugadoras españolas", que "desde muy pequeñas están ya jugando partidos importantes, sea suficiente para encarar estos dos partidos" ante Austria y Países Bajos.

Sobre Maria Conde, lesionada del tendón de Aquiles, Méndez reconoció que "es un golpe muy fuerte". "Primero, a nivel personal. María está teniendo muy mala suerte cuando llega el momento de la selección. Se perdió el Europeo 2023 en Eslovenia. En los Juegos tuvo una fractura y no llegó en el mejor momento, no lo pudo disfrutar. Llevamos dos veranos seguidos, más este tres, que va a estar fuera. Pero es una mujer muy consciente de sus posibilidades, con mucha personalidad, con carácter y una inteligencia muy definida. Es una persona especial y con la ayuda de todos volverá incluso mejor de lo que estuvo", elogió.

Y destacó a la joven Awa Fam, de 18 años, "una de los pivots importantes de los próximos 10 años o 15 años", porque "lo tiene todo, tiene el físico, tiene el talento, tiene las ganas de querer hacerlo porque el baloncesto es su pasión y es una mujer que seguramente estará en el equipo nacional muchos años y será parte importante del baloncesto europeo durante los próximos años", auguró.

"Tiene esa capacidad cuando juega al 100% de sus posibilidades de jugar contra cualquiera y, con la edad que tiene, su irregularidad es su punto débil. Puede pasar en un partido de comerse el aro, al partido siguiente estar un poco más floja y tiene que buscar esa irregularidad, pero hablamos de adolescencia. Buscar regularidad en la adolescencia es lo más complicado que le podemos pedir", concluyó.

La actual subcampeona continental jugará esta última 'ventana FIBA' con la clasificación para el evento prácticamente encarrilado y que sellará con una victoria más. El primer intento será ante el combinado austriaco el jueves 6 de febrero, mientras que tres días después visitaría al neerlandés.