Maite Cazorla: "Las veteranas tenemos que intentar ayudar a las jóvenes a estar más cómodas"

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID), 3 (EUROPA PRESS)

La base de la selección española Maite Cazorla aseguró este lunes que las más veteranas como ella deben "intentar ayudar" a las jóvenes que ha citado Miguel Méndez para la última 'ventana' para el Eurobasket de 2025 ante Austria y Países Bajos a que estén "más cómodas y que tengan confianza", mientras que quiso restar importancia a que estos partidos lleguen "con un cansancio acumulado" por lo avanzado de la temporada porque es algo que les pasa a todos los equipos.

"Primero, estamos con ganas e ilusión, tanto las nuevas como las más veteranas. Estamos a un 'pasito' de la clasificación, pero aún nos queda estar oficialmente clasificadas y nosotras (las veteranas) tenemos que intentar ayudarlas a estar más cómodas, a que tengan confianza. Al final, todas las que estamos aquí estamos por lo que hacemos y hay que seguir haciéndolo, con confianza, disfrutando y poco a poco estando más sueltas", señaló Cazorla tras el entrenamiento del equipo en Torrejón de Ardoz (Madrid).

La canaria sabe que cuando una joven acude por primera vez a la selección siempre tiene "nervios e ilusión". "Creo que la clave es poco a poco ir soltándose, estar más cómodas y disfrutar en la pista y que hagan lo que hagan, hacerlo lo mejor posible", reiteró.

"Me gusta ayudar porque cuando llegue aquí lo importante es que me sintiera cómoda y que me ayudaran. Y creo que ese es el papel ahora que nos toca a nosotras, el ayudar, el dar pequeños detalles, el que se quiten esos nervios por llegar aquí con las veteranas a las que siempre has visto por televisión o no has tenido el placer de jugar con ellas", añadió sobre su papel de capitana en esta concentración.

La jugadora del USK Praga no esconde que todas las jugadoras llegan ya "con la carga de toda la temporada". "Muchas juegan doble competición y muchos minutos en sus clubes. Hay un cansancio acumulado, pero es verdad que estamos todas iguales y que los rivales estarán igual. Creo que lo importante es controlar la carga porque al final el ritmo lo tenemos y es todo un poco ya centrado en los detalles", advirtió.

El seleccionador Miguel Méndez indicó que hay que empezar a trabajar mirando a 2028, año de los siguientes Juegos Olímpicos, y Cazorla apeló al "trabajo todas las veces que tengas la oportunidad" de estar con la selección. "Nunca sabes si tienes la oportunidad de venir o no y las veces que las tengas, hay que aprovecharlas y disfrutarlas, y el trabajo del día a día creo que es importante de vista ahora al Eurobasket, pero también de vista al futuro", puntualizó.

Finalmente, de cara a los partidos de esta semana, la directora de juego confesó que no tienen "tantos recuerdos" de Austria, a la que derrotaron en noviembre de 2023. "Creo que a lo mejor nos van a hacer zona y entonces tenemos que estar preparadas para ello. La clave es primero empezar por ese partido y luego ya centrarnos en Holanda, que es un equipo más distinto, con más experiencia y que creo que va a ser más complicado", subrayó.