Miguel Méndez: "Ya sólo nos importa el futuro inmediato"

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, subrayó este martes que tienen muy clara cual es su "destino y ruta", pero que ahora "sólo" les importa "el futuro inmediato" que pasa por el partido de cuartos de final del Eurobasket ante la República Checa y que por ello "no hay nada más importante que ganar".

"La verdad es que en estos deportes profesionales estamos muy acostumbrados a que las expectativas se disparen o se contraigan, a que hace 25 días éramos muy malos y ahora somos buenisísimos. Nosotros, desde el principio, sabemos cuál es nuestro destino y nuestra ruta", aseguró Méndez en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB) antes de medirse este miércoles al combinado checo.

En este sentido, el técnico gallego dejó claro que ahora ya no van a "prescindir de nada". "Juguemos un buen partido o juguemos un mal partido, vamos a intentar estar a nuestro nivel y vamos a intentar seguir construyendo ya en el futuro más inmediato que tenemos", insistió.

Y es que aunque el seleccionador no esconde que "el equipo va en muy buena línea" de cara a lo que tendrá que afrontar "las próximas temporadas", esto ya no es lo importante. "Metidos en cuartos de final nos importa solamente el futuro inmediato", afirmó.

Además de entrar en la lucha por las medallas, la victoria ante las checas les daría un billete para los torneos clasificatorios para el Mundial del año que viene. "Desde que llegué a la selección hemos estado intentando no perdernos citas porque esto es muy importante, no sólo para el entrenador, que por supuesto lo es para su futuro profesional. Creo que hay que tratar de estar en todas las citas y sé que es una presión extra cada vez que digo esto porque si no lo conseguimos será un fracaso de entrenador", advirtió.

"Creo que tenemos que estar en todas las citas y creo que lo tenemos a nuestro alcance, que es factible que lo podamos hacer y mientras pensamos en eso, que como digo es el futuro más a largo plazo, ahora importa el futuro inmediato y si para ganar este partido tenemos que jugar con cuatro bases al mismo tiempo lo haremos, si tenemos que jugar con las 'cincos' juntas o defendiendo 4-4-2 con carrileros lo haremos, no hay nada más importante que ganar este partido", sentenció.

Por su parte, Mariona Ortiz resaltó la dificultad de su rival en cuartos de final y que ha hecho "una muy sólida primera fase". "He visto un equipo que tiene jugadoras interiores, exteriores, que en compases de los partidos saben a lo que juegan. Creo que va a ser un partido difícil, pero espero que podamos sacarlo", señaló.

Y una de las claves va a ser el "carácter ganador" que han mostrado hasta el momento en el torneo y que "ha sido muy determinante ya en la fase anterior". "Creo que en esta también lo va a ser. Somos un equipo que no damos nada por perdido, que luchamos todos los balones, que cada jugadora trata de dar el máximo y creo que eso va a ser muy determinante de cara contra ellas", admitió.

Además, la base del Casademont Zaragoza celebró la buena sintonía que hay en el combinado nacional. "Realmente llevamos juntas casi desde el inicio en el sentido de que nos estamos apoyando mucho y las que tal vez tengamos más experiencia ayudando un poco más a las jóvenes y ellas tratando de darnos esa frescura", remarcó, centrándose en otra compañera de posición como la joven Iyana Martín. "Siempre le digo que ella me da un punto de desconectar a veces que me viene muy bien. Creo que nos ayudamos mucho entre todas", aseguró.