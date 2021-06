Mondelo: "Me da mucha tristeza que no respeten a España"

VALENCIA, 26 Jun. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, se ha mostrado "muy orgulloso" de su equipo pese al amargo final en el Eurobasket de Valencia y ha lamentado la labor arbitral, denunciando España no tiene "el respeto que se ha merecido en la última década" y que esa situación le provoca "mucha tristeza".

"Estoy muy orgulloso de mi equipo. Hemos sido capaces de ganar todos los partidos. Hemos competido todos los partidos hasta el final con todos los problemas que hemos tenido y con jugadoras jóvenes que estamos creciendo. Eso me hace ser muy optimista de cara al futuro. Perdimos en el último segundo con Bielorrusia, pudimos ganar a Serbia, hemos podido ganar hoy... Hemos tenido mala suerte y alguna otra cosa que voy a explicar", inició su comparecencia Mondelo.

"Los árbitros no nos respetan", espetó a continuación, señalando que "las jugadoras insignia de otros equipos no tienen faltas" en este Eurobasket, mientras que la "jugadoras más jóvenes" de la selección española juegan "cargadas de faltas".

"Ahora mismo nos faltan nombres respecto a otros equipo. Yo no me creo que Musina y Vadeeva, que son las dos jugadoras más importantes de Rusia, han jugado 37 minutos las dos, han metido manos, han hecho lo que han querido y han acabado con una falta entre las dos. A mí que me lo expliquen, que llevo 40 años entrenando. No puede ser. Deberíamos haber metido 200 puntos porque esa única falta quiere decir que no han defendido, ¿no? Esto demuestra que no nos respetan", reiteró.

A pesar de eso, el seleccionador recordó que han tenido opciones de "ganar todos los partidos". "Lo que puedo controlar yo, la defensa y el ataque, vamos a seguir trabajando para hacerlo bien en los Juegos y seguir creciendo en la selección. Lo otro me da mucha tristeza porque España, con lo que ha hecho en la última década, se merece más respeto. Tenía que decirlo. Si te respetan, tus errores hacen menos daño", valoró.

Además, Mondelo recordó que en este torneo no han podido contar con Alba Torrens por coronavirus. "Imagina que Bélgica compite sin Meesseman o Rusia sin Vadeeva... A pesar de perder un referente, nuestro equipo no se ha arrugado, hemos dado un paso adelante y hemos estado a punto. Yo espero que con esto más el trabajo que vamos a hacer antes de los Juegos demos un pasito más y lo hagamos un poquito mejor. Estábamos mal acostumbrados y hay una serie de factores que no han ayudado nada", analizó.

Mirando al futuro inmediato, Mondelo avisó de que los Juegos Olímpicos "son muy difíciles". "Pero lo vamos a hacer muy bien seguro. No sé hasta dónde llegaremos. Después habrá que pensar en la ventana clasificatoria para el Eurobasket 2023 y en preparar ese torneo para volver a poner las cosas en su sitio", finalizó.