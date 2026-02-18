Montero, Hezonja, Clyburn retan a Perry por el MVP de Valencia

Archivo - Kendrick Perry, MVP de la Copa de Las Palmas - DAVID GRAU LLINARES / ACB PHOTO - Archivo

El base estadounidense de Unicaja Kendrick Perry es el vigente MVP de la Copa del Rey y quiere defender su trono, y el de Unicaja, en una nueva edición en el Roig Arena de Valencia en la que tendrá varios rivales, grandes jugadores que aspiran al doblete de título+MVP o, por qué no, a ser el mejor del torneo independientemente de qué equipo lo gane.

Perry, que sigue siendo una de las piezas clave del vigente campeón, fue el 30º jugador en ser nombrado MVP de la Copa ACB y, de ser por él, no habrá un 31º. Sabe que Unicaja tiene un duro camino, porque debuta contra el líder de la Liga Endesa, un Real Madrid al que tumbaron en la última final pero que les ha ganado hace nada.

Pero si todo se le pone de cara a Unicaja --en el que sobresale su compatriota Justin Cobbs-- y Kendrick Perry repite la gran actuacion de Las Palmas de Gran Canaria del año pasado, optaría al MVP y, de ser el ganador, se uniría a la selecta lista de jugadores que han repetido galardón; Rudy Fernández, Sergio Llull, Nikola Mirotic, Thomas Heurtel y Facundo Campazzo.

Y precisamente el base argentino del Real Madrid es otro de los posibles aspirantes al MVP, si bien el mejor jugador blanco en lo que va de campaña en la acb es el croata Mario Hezonja, que está en su mejor momento de la carrera y promedia 17 puntos y un 17,8 de valoración en lo que va de campaña liguera.

En el equipo anfitrión, el Valencia Basket, hay varios nombres que destacan y que podría aspirar a ese MVP --que será votado por prensa y afición--, como los españoles Jaime Pradilla o Sergio de Larrea, si bien es el base dominicano Jean Montero quien, pese a unas recientes molestias físicas que habrá que ver si le lastran, suele ser el más destacado de los 'taronja'.

Mientras, en el Barça de un Xavi Pascual que ha ganado 3 de 8 Copas y que está de vuelta a la competición, la gran duda es Kevin Punter. Estaría sin duda en la quiniela de aspirantes, pero quizás no pueda ni jugar esta Copa y, si lo hace, no estaría a su máximo nivel. De ahí que su compatriota Will Clyburn, pese a su irregularidad, pueda tener más balón y más opciones de liderar a los 'culers'.

Otros nombres que podrían estar en la lista de nominados para MVP serían Tornike Shengelia o Willy Hernangómez --su versión en acb es 'top' en Can Barça--, pero también, en otros clubes, destacan el pívot Devontae Cacok y el base David Dejulius de UCAM Murcia, el alero Timothé Luwawu-Cabarrot y el '4' Luka Samanic de Kosner Baskonia, los veteranos Giorgi Shermadini y Marcelinho Huertas de La Laguna Tenerife y los no menos lustrados Ante Tomic y Ricky Rubio de la 'Penya'.

Y es que los jugadores galardonados no siempre son del equipo ganador y ahí puede saltar la sorpresa, también. Hay excepciones, pocas, en la lista: como las de Juan Antonio Orenga, que recibió el galardón en 1991 pese a caer en la final contra el Barça (67-65); Joe Arlauckas siguió el mismo camino en 1993 tras promediar 31 puntos en un torneo disputado en La Coruña en el que el Taugrés se quedó con el tercer puesto.

Al año siguiente, el croata Velimir Perasovic perdió la final pero ganó el premio a mejor jugador con una media de 27,1 puntos por partido; y finalmente, en el 2004, el laureado Rudy Fernández fue el último no campeón en coronarse.

El recuento total de MVPs por equipo es de 10 para el Barça; 7 para el Real Madrid y el Baskonia; 3 para Joventut Badalona, Estudiantes y Unicaja; y 1 para el CAI Zaragoza, el BAXI Manresa y el Valencia Basket.

--PALMARÉS DEL MVP.

LugarAño MVP (equipo).

--------------------------------------------.

Las Palmas1990 Mark Davis (CAI Zaragoza).

Zaragoza 1991 JUAN ANTONIO ORENGA (Estudiantes).

Granada1992 John Pinone (Estudiantes).

A Coruña 1993 Joe Arlauckas (Taugrés).

Sevilla1994 Velimir Perasovic (Taugrés).

Granada1995 PABLO LASO (Taugrés).

Murcia 1996 JOAN CREUS (TDK Manresa).

León1997 Andre Turner (Festina Joventut).

Valladolid1998 NACHO RODILLA (Pamesa).

Valencia 1999 Elmer Bennett (Tau Cerámica).

Vitoria2000 ALFONSO REYES (Adecco Estudiantes).

Málaga 2001 PAU GASOL (FC Barcelona).

Vitoria2002 Dejan Tomasevic (Tau Cerámica).

Valencia 2003 Dejan Bodiroga (FC Barcelona).

Sevilla2004 RUDY FERNÁNDEZ (DKV JOVENTUT).

Zaragoza 2005 JORGE GARBAJOSA (UNICAJA).

Madrid 2006 Pablo Prigioni (Tau Cerámica).

Málaga 2007 JORDI TRÍAS (Winterthur FC Barcelona).

Vitoria2008 RUDY FERNÁNDEZ (DKV Joventut).

Madrid 2009 Mirza Teletovic (Tau Cerámica).

Bilbao 2010 FRAN VÁZQUEZ (Regal FC Barcelona).

Madrid 2011 Alan Anderson (Regal FC Barcelona).

Barcelona 2012 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Vitoria2013 Pete Mickeal (Barcelona Regal).

Málaga 2014 NIKOLA MIROTIC (Real Madrid).

Las Palmas GC2015 RUDY FERNÁNDEZ (Real Madrid).

A Coruña 2016 Gustavo Ayón (Real Madrid).

Vitoria2017 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Las Palmas GC2018 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).

Madrid 2019 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).

Málaga 2020 Facundo Campazzo (Real Madrid).

Madrid 2021 Cory Higgins (Barça).

Granada2022 Nikola Mirotic (Barça).

Badalona 2023 Tyson Carter (Unicaja).

Málaga 2024 Facundo Campazzo (Real Madrid).

Las Palmas GC2025 Kendrick Perry (Unicaja).