El morbo de Mirotic marca el reencuentro entre Valencia y Barça

Archivo - Kameron Taylor (Valencia Basket) y Kevin Punter (Barça), durante el partido de Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana el 31 de mayo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau Municipal D'Esports de Badalona acoge este sábado (21:00 horas / DAZN y Movistar+) la segunda semifinal de la Supercopa Endesa 2026, un duelo de altos vuelos que enfrentará al Valencia Basket, en calidad de vigente campeón tras su éxito en Málaga 2025 y como campeón de la última Liga Endesa, contra un Barça que busca romper una sequía de once años sin alzar este título, en lo que será la reedición de la última final liguera.

El conjunto 'taronja' asume el reto de defender la corona apenas tres meses después de alzarse con el título liguero frente a los azulgranas (3-1). Sin embargo, el equipo que dirige el debutante Xavi Albert llega profundamente renovado. Y el gran foco de atención del choque tiene nombre propio: Nikola Mirotic.

El hispanomontenegrino, recién aterrizado y presentado este mismo viernes en el Roig Arena, protagoniza el gran morbo de la semifinal al medirse a su exequipo, aunque su participación es la principal incógnita al llegar sin fondo físico y carente de entrenamientos grupales de calidad.

Para este desafío, el Valencia Basket presenta una plantilla muy renovada y con sensibles problemas físicos. El técnico valenciano confirmó las bajas por lesión de Neal Sako y la desvinculación oficial de Elias Valtonen. A estas ausencias se suma la seria duda de Jasiel Rivero, pendiente de evolución por una pequeña lesión muscular, lo que obligará al equipo a encomendarse a la dirección de TJ Shorts y al poderío interior de piezas como Dylan Osetkowski.

En el bando opuesto aguarda el nuevo Barça de Aleksander Sekulic, otro técnico que se estrena en la competición española. Los blaugranas llegan con hasta once caras nuevas y la intención de acoplar un bloque todavía en construcción que apenas tiene a Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra y Juan Núñez como supervivientes.

A las dificultades de preparación del cuadro catalán se suman ausencias de gran calado en el juego interior: Sekulic tiene las bajas confirmadas de Tosan Evbuomwan (subluxación en el hombro) y Yoan Makoundou (tendinopatía rotuliana). Además, la presencia de Darío Brizuela se decidirá en el último momento por una fuerte contusión. Pese a ello, el equipo confía en el liderazgo ofensivo de Kevin Punter, ahora capitán, y en el gran momento de forma del alero Joel Parra, el jugador más regular de la pretemporada culé.

Este choque reeditará un clásico reciente del baloncesto español, aunque la estadística histórica en la Supercopa sonríe descaradamente al cuadro catalán, que se ha impuesto en los cuatro precedentes disputados frente a los taronjas en este torneo (2010, 2012, 2019 y 2021). El vencedor sellará su billete para la gran final del domingo (19:00 horas), donde le esperará el ganador del duelo entre el Asisa Joventut y el Kosner Baskonia.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts, Taylor, Puerto, Osetkowski y Sima --posible quinteto inicial--; Saint-Supéry, Cárdenas, Moore, Brooks, Corbalán, Marí, Reuvers, Gueye, Mirotic y Rivero.

BARÇA: Núñez, Punter, Parra, Nkamhoua y Nebo --posible quinteto inicial--; Gibson, Robinson, Martin, Umude, Brizuela, Ubal, Minaya y Balcerowski.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona.

--HORA: 21.00/DAZN y Movistar+.