Morris Udeze rescinde su contrato con el MoraBanc Andorra

Archivo - El MoraBanc Andorra y Morris Udeze acuerdan la rescisión de su contrato - ACB PHOTO / ESTHER CASAS - Archivo

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El MoraBanc Andorra de la Liga Endesa y el pívot Morris Udeze han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes, según informó este martes la entidad del Principat.

El club andorrano explicó en un comunicado que la desvinculación se ha producido de mutuo acuerdo, poniendo fin así a la etapa del jugador estadounidense con pasaporte nigeriano en la disciplina del equipo.

Durante su paso por el MoraBanc Andorra en la temporada 2025-2026 de la Liga Endesa, Udeze ha disputado un total de 20 partidos, con una media de 13 minutos y 46 segundos por encuentro, en los que ha aportado 6,0 puntos y 3,2 rebotes por partido.

Además, el interior ha firmado un 64,6 por ciento de acierto en tiros de dos puntos y un 61,0 por ciento desde la línea de personal, para una valoración media de 6,0 créditos por duelo.

La entidad quiso agradecer "la profesionalidad e implicación" del jugador durante su etapa en el club y le deseó "la mejor de las suertes en su futuro profesional y personal".