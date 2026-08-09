Muere Don Nelson, célebre jugador y entrenador de la NBA, a los 86 años

Archivo - Don Nelson - Europa Press/Contacto/Marlin Levison - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, el estadounidense Don Nelson, falleció este domingo, a sus 86 años, dejando el legado de una carrera en la que fue cinco veces campeón como jugador e innovador a la par que exitoso en los banquillos.

El conocido periodista Marc Stein publicó el comunicado de la familia confirmando el fallecimiento. "Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon de cariño, compartiendo la bendición de su amistad y rememorando entrañables recuerdos", rezaba el adiós al "querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo".

Nelson dejó huella junto con Boston como cinco veces campeón de la NBA (1966, 1968, 1969, 1974, 1976), con su camiseta del número 19 retirada en los Celtics. Sin embargo, su carrera como entrenador fue aún más legendaria, ya que durante 31 temporadas innovó y creó escuela con su 'Nellie Ball', probando distintos dibujos y nuevas posibilidades de jugar a este deporte.

En su paso por Milwaukee Bucks, Golden State Warriors (dos veces), New York Knicks y Dallas Mavericks , Nelson, tres veces 'Mejor Entrenador del Año de la NBA' (1983, '85, '92), terminó con un récord de temporada regular de 1335 victorias, que solo superó Gregg Popovich en San Antonio Spurs en marzo de 2022.