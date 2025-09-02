Nacho Llovet no seguirá la próxima temporada en el MoraBanc Andorra

Archivo - El jugador de Morabanc Andorra Nacho Llovet durante un encuentro frente al Barça. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español y hasta ahora capitán del MoraBanc Andorra, Nacho Llovet, ha anunciado este martes su marcha del conjunto andorrano tras seis temporadas vistiendo la camiseta tricolor, en las que ha disputado un total de 221 partidos y se convirtió en el segundo jugador de la historia del club con más partidos jugados en la Liga Endesa.

Durante estas seis temporadas, Llovet ha sido una pieza clave en los éxitos recientes del MoraBanc Andorra. El ala-pívot tuvo un papel muy importante en el último ascenso a la Liga Endesa del equipo del Principado. Además, en 2020 formó parte de la plantilla que alcanzó las semifinales de la Copa del Rey y de la Eurocup.

"Andorranos y andorranas, hoy me toca escribir unas palabras que nunca hubiese querido escribir. Después de seis temporadas, me entristece tener que comunicaros que esta nueva temporada no seguiré en este club que tanto quiero. El deporte es así y, a veces, nos fuerzan a hacer cambios para seguir avanzando", ha asegurado Llovet.

Esta última temporada, el jugador catalán sufrió en el mes de mayo una lesión en la rodilla derecha, que le hizo pasar por el quirofano y que ha apuntado como el principal motivo de su marcha. "Me hubiese querido despedirme en la pista, pero, desgraciadamente, mi última lesión no me lo ha permitido", explicó.

"Quiero dar las gracias al club por confiar en mí y abrirme las puertas de este precioso rincón del Pirineo, que desde el primer día me sentí como casa y dónde he tenido la posibilidad de competir al más alto nivel por toda Europa. Gracias también a los compañeros, a los jugadores y staff, que he compartido tantas horas, viajes y experiencias que nunca olvidaré y con quienes siempre me he sentido tanto cuidado. Pero, sobre todo, gracias a vosotros, la afición", agradeció.

Por último, Llovet ha asegurado que volverá a Andorra, aunque ya no sea como jugador. "Andorra me ha dado mucho más del que yo nunca me hubiera podido imaginar. Me quedo unos recuerdos que me acompañarán siempre, con el orgullo de haber defendido este escudo como capitán y con el aprecio de este país, al cual sé que continuaré volviendo. De todo corazón, gracias por estos seis años inolvidables", finalizó.