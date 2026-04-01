La NBA afirma que hay "un gran interés" por obtener plazas de franquicia en su proyecto europeo con la FIBA

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado Adjunto y Director de Operaciones de la NBA, Mark Tatum, aseguró este miércoles que han recibido "un gran interés" de varios equipos y potenciales inversores "para obtener plazas de franquicia permanentes" en una nueva liga profesional masculina de baloncesto europea en la que trabajan la propia liga norteamericana junto con la FIBA.

"Hemos recibido un gran interés por parte de diversos equipos e inversores potenciales para obtener plazas de franquicia permanentes en una nueva liga europea respaldada por la NBA y la FIBA. El nivel de participación y la magnitud de las ofertas reflejan la confianza del mercado en nuestro modelo propuesto y el enorme potencial aún sin explotar del baloncesto europeo", afirmó a través de un comunicado difundido este miércoles.

En ese sentido, Tatum señaló que tras finalizar oficialmente el proceso para recibir ofertas sobre agentes interesados en participar en el proyecto tendrán que estudiarlas "con más detalle". "Preseleccionaremos a los socios que compartan nuestra visión y compromiso para acelerar el crecimiento de este deporte en todo el continente", confesó, ya que este martes fue el último día para presentar ofertas para la la nueva competición europea bajo el paraguas de NBA y FIBA.

La nueva competición, que arrancaría en 2027, buscaría alinear su calendario con el de las ligas nacionales y el de selecciones nacionales. Contaría con 16 equipos, de los cuales 12 serán franquicias permanentes y cuatro se clasificarán en función de los resultados.

Fuentes cercanas al proceso informaron a la agencia de noticias alemana dpa de que ha habido varias ofertas que oscilan entre los 500 millones y los 1.000 millones de dólares (entre 430,5 millones y 861,1 mllones de euros), e incluso algunas superan los 1.000 millones. Estos intereses provienen de unos 120 inversores, entre los que se incluyen equipos ya existentes y aquellos que actualmente juegan en la Euroliga.