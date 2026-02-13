La NBA multa a Utah Jazz e Indiana Pacers por lo esforzarse en ganar partidos

Archivo - El comisionado de la NBA, Adam Silver - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La NBA ha anunciado este viernes que ha multado a Utah Jazz e Indiana Pacers con 500.000 dólares -sobre 421.000 euros- y 100.000 dólares -más de 84.000 euros-, respectivamente, por "la gestión de sus plantillas en partidos recientes", al sentar a sus mejores jugadores con la intención de manipular sus resultados, supuestamente, mejorar sus probabilidades en el próximo 'Draft'.

Así, la liga norteamericana informó de la sanción de medio millón de dólares a los Jazz "por conducta perjudicial" en los partidos contra Orlando Magic (120-117), celebrado el 7 de febrero y que acabó con derrota tras la remontada de casi 20 puntos de los de Florida, y Miami Heat (111-105), del 9 de febrero y en el que consiguieron el triunfo.

"Durante esos partidos, los Jazz retiraron a dos de sus mejores jugadores, Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr., antes del inicio del último cuarto y no los reincorporaron al partido, a pesar de que estos jugadores pudieron seguir jugando y el resultado de los partidos estuvo en duda", señaló la NBA.

También informó de que los Pacers infringieron "la Política de Participación de Jugadores" en la derrota contra Utah Jazz del 3 de febrero (122-131). "Tras una investigación, que incluyó la revisión de un médico independiente, la NBA determinó que Pascal Siakam, jugador estrella bajo la Política, y otros dos titulares de los Pacers, que no participaron en el partido, podrían haber jugado bajo el estándar médico de la Política, incluyendo minutos reducidos. Como alternativa, el equipo podría haber excluido a los jugadores de otros partidos para promover mejor el cumplimiento de la Política", apuntó.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, lamentó estas actuaciones. "Comportamientos tan evidentes como este, que priorizan la posición en el 'Draft' sobre las victorias, socavan los cimientos de la competición de la NBA y responderemos en consecuencia a cualquier otra acción que comprometa la integridad de nuestros partidos. Además, estamos trabajando con nuestro Comité de Competición y la Junta de Gobierno para implementar medidas adicionales para erradicar este tipo de conductas", explicó.