Nico Laprovittola, 'Jugador de la Jornada' 18

Publicado 28/01/2019 0:24:14 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El base del Divina Seguros Joventut Nico Laprovittola ha sido designado 'Jugador de la Jornada' 18 este fin de semana en la Liga Endesa, después de una valoración de 30 en la victoria de su equipo sobre el Herbalife Gran Canaria (88-75).

'La Penya' volvió a tirar de su líder, que firmó 40 puntos, además de 3 asistencias y un tapón, para conseguir su cuarto 'MVP', segundo esta temporada. "No lo puedo creer, 40 puntos me parecen muchísimos y todavía estoy que no caigo. He disfrutado mucho el partido, de jugar contra un equipo de Euroliga, como Herbalife Gran Canaria, pero sobre todo de haber conseguido la victoria", señaló.

"Todos trabajamos para que la Penya consiga victorias, el compromiso es máximo. Estoy muy contento, pero hay que seguir de esta manera, seguir peleando y seguir unidos como equipo, para seguir ganando más partidos. Agradecer a mis compañeros, al equipo, a los técnicos, a Badalona y a la Penya. Y, sobre todo, a mi novia Delfi, que me apoya muchísimo y me aguanta en todo", añadió.