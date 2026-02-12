Nigel Hayes-Davis vuelve a la Euroliga con el Panathinaikos

Archivo - Nigel Hayes-Davis - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero estadounidense Nigel Hayes-Davis se convirtió este jueves en nuevo jugador del Panathinaikos, su regreso a la Euroliga tras ser el último MVP de la 'Final Four', después de un breve paso por la NBA.

El equipo griego anunció el refuerzo de lujo hasta 2028 de un Hayes-Davis que llevó al título continental el pasado curso al Fenerbahce. El americano, de 31 años, empezó esta temporada con Phoenix Suns en la NBA, y la semana pasada fue traspasado a Milwaukee Bucks.

El Panathinaikos apareció en ese momento para llevarse un gran fichaje para pelear por los 'playoffs' y ganar la octava Copa de Europa. Además, el equipo de Atenas será anfitrión de la 'Final Four' 2026.

Estrella universitaria en Wisconsin, Hayes-Davis no terminó de hacerse un sitio en la NBA, pero creció en Europa con Galatasaray, Zalgiris Kaunas, Barça y, sobre todo, Fenerbahce desde 2022.