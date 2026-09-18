Nikola Mirotic, presentado en Valencia: "Tal vez faltaba la pieza de experiencia y aquí estoy"

El jugador español Nikola Mirotic en su presentación con el Valencia Basket - VALENCIA BASKET

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador hispano-montenegrino Nikola Mirotic ha asegurado este viernes en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que puede aportar la experiencia que le faltaba al nuevo proyecto 'taronja', al que llega con la intención de ayudar a los jóvenes y competir por todos los títulos, y aunque no confirmó si podrá jugar este fin de semana la Supercopa Endesa en Badalona, ya tiene el tránsfer necesario para hacerlo.

"Tal vez eso faltaba en la pieza de experiencia. Y aquí estoy", ha señalado Mirotic, que ha destacado el nivel de sus nuevos compañeros y la combinación entre jugadores jóvenes y veteranos. "Obviamente es un gran grupo de jugadores, de personas por lo que veo. Tenemos un gran capitán, en Josep (Puerto), que me parece un tío excelente. Tenemos jugadores jóvenes con mucho talento, con mucho futuro. Creo que tenemos un poco de todo", ha explicado.

El ala-pívot, de 35 años, llega libre después de desvincularse del AS Monaco y afrontará su decimotercera temporada en la Euroliga, después de haber disputado 307 partidos en la máxima competición continental. El jugador ha agradecido la confianza del Valencia Basket después de una temporada que no fue sencilla. "Está en mis manos ahora devolver ese compromiso y dar lo mejor que pueda para darles las gracias por todo lo que han confiado en mí", ha afirmado.

Mirotic también ha destacado el crecimiento del club en los últimos años y su intención de incorporarse a un proyecto que aspira a seguir dando pasos adelante. "Este equipo va a seguir haciendo lo mismo o intentando hacerlo mejor con los pasos que han dado ya desde hace años. Ir de menos a más. Ir construyendo, ir haciendo club, estando a un nivel muy alto", ha apuntado.

El nuevo jugador 'taronja' ha reconocido que sus compañeros ya entrenan a un ritmo elevado, aunque confía en adaptarse rápidamente. "Cuando veo cómo entrena el equipo diría que soy el más mayor. Porque ya llevan un ritmo increíble. Pero les creo cuando me dicen que, si sigo nuestro ritmo, en dos semanas estaré como nosotros", ha comentado.

Sobre su posible participación en la Supercopa Endesa, Mirotic no ha desvelado si estará disponible para el torneo, aunque ha dejado claro que su prioridad es integrarse cuanto antes en el equipo. "Todo el mundo se está preguntando si voy a jugar la Supercopa. Pero bueno, he venido aquí para estar todo el año. No es algo a corto plazo. Así que yo creo que me voy a incorporar bien y que puedo ayudar a los jóvenes en lo que haga falta", ha señalado.

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales y Primeros Equipos del Valencia Basket, Víctor Luengo, ha dado la bienvenida a Mirotic y ha destacado que su llegada incorpora "experiencia, talento y conocimiento de la Liga Endesa y la EuroLeague" al proyecto, mientras que Elena San Máximo, representante de Pamesa Grupo Empresarial, ha puesto en valor los 40 años de vinculación entre la empresa y el club.