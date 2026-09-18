El Valencia Basket prescinde del alero finlandés Elias Valtonen

Archivo - Elias Valtonen en un partido de Finlandia contra Grecia - Stefanos Kyriazis / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha decidido poner fin con efecto inmediato al contrato que le unía con el alero finlandés Elias Valtonen, que queda desvinculado del club desde este viernes después de incorporarse a la primera plantilla masculina el pasado 12 de agosto con un contrato no garantizado.

Valtonen, que ha participado en dos encuentros amistosos durante la pretemporada, ha contribuido a la preparación del equipo antes del inicio oficial de la temporada, que para el conjunto taronja arrancará este sábado ante el Barça en las semifinales de la Supercopa Endesa.

El Valencia Basket ha agradecido al jugador "la profesionalidad y el trabajo realizados" durante el tiempo que ha pertenecido a la plantilla profesional y le ha deseado "lo mejor en el futuro, tanto a nivel profesional como personal".