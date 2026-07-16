Obasohan, polivalencia para el San Pablo Burgos

Archivo - Retin Obasohan - Europa Press/Contacto/Antoni Dec - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos se hizo este jueves con los servicios del internacional belga Retin Obasohan para la próxima temporada, tras su experiencia las dos últimas campañas de Liga Endesa en el BAXI Manresa.

"Retin Obasohan se incorpora al Recoletas Salud San Pablo Burgos que disputará la Liga Endesa y la BKT EuroCup en la temporada 2026/27. El combo belga de 1,91m cuenta con experiencia en la máxima categoría del baloncesto español, donde ha competido las últimas dos campañas de la mano de BAXI Manresa", anunció el club.

El jugador comenzó su trayectoria deportiva en los Alabama Crimson Tide de la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, entre 2012 y 2016, país al que volvería después de una temporada en Alemania, en OeTTINGER Rockets Gotha, antes de competir en los Northern Arizona Suns de la G-League, en la campaña 2018/19.

En la temporada posterior, Obasohan formó parte de varios equipos: Brose Bamberg (Alemania), ERA Nymburk (República Checa), Hapoel Jerusalem (Israel), LDLC ASVEL (Francia) y Tortona (Italia).

Obasohan firmó por BAXI Manresa en el curso 2024/25 de Liga Endesa, donde se asentó en las filas catalanas, en las que ha competido en las dos últimas campañas. En la temporada pasada, el director de juego promedió 12,3 puntos, 2,3 rebotes y 1,9 asistencias para acumular 9,4 créditos de valoración por partido.