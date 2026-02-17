Ocho aspirantes a ganar una Copa que bautizará el Roig Arena

Montaje con los cruces de la Copa del Rey 2026 de baloncesto que se disputará en Valencia del 19 al 22 de febrero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey de baloncesto llega en su edición 2026 para inaugurar como sede de un gran torneo al majestuoso Roig Arena, que del 19 al 22 de febrero cogerá el testigo de La Fonteta como segunda sede copera (lo fue en 2003) en Valencia y lo hará con ocho equipos clasificados que aterrizan en la capital del Turia dispuestos a enlazar tres buenos partidos y sendas victorias para levantar una Copa que defiende el Unicaja, que se las verás a las primeras de cambio con su última víctima.

1. EL REAL MADRID, SIEMPRE FAVORITO. Sin duda, el equipo de Sergio Scariolo es el gran favorito para ganar la Copa. Fue el primer clasificado, sigue siendo líder de la Liga Endesa y tiene un claro aliciente; ganar a Unicaja el jueves para cobrarse la revancha de la final de la última edición, que fue para los malagueños. Los blancos vienen de probar ese plato en la acb, al verse las caras el pasado fin de semana, y quieren repetir bocado en el Roig Arena. Llegan bien, en buena racha y puede que lleguen a la cita sin bajas, pendientes como están de la más que posible recuperación de Theo Maledon y Gabriel Deck. Son los 'Reyes de Copas', con 29 títulos, y en Valencia aspiran a ser el primer club en llegar al tercer dígito inicial. Con Scariolo al mando, y Mario Hezonja y el 'Facu' Campazzo como líderes en la pista, son los grandes señalados.

2. EL VALENCIA BASKET QUIERE ROMPER MOLDES EN CASA. La maldición del anfitrión persigue a los equipos que juegan una Copa en casa desde 2002, cuando el entonces TAU Cerámica Baskonia ganó en el Buesa Arena. Y el Valencia quiere romper con ese gafe y estrenar su flamante Roig Arena, que acoge una primera final de gran competición, con un triunfo. Abren camino ante el Asisa Joventut, son claros favoritos para este cruce y grandes candidatos a ganar, vista su gran temporada en la Liga Endesa, en la que marchan segundos, y en la Euroliga. Tienen dudas, sobre todo por la presencia de Jean Montero o de Matt Costello, pero los de Pedro Martínez, que vienen de ganar al Andorra (75-107), siguen siendo aspirantes a todo.

3. EL BARÇA SE AFERRA AL EFECTO PASCUAL. Tras dos campañas en blanco, el equipo 'culer' quiere aferrarse al 'efecto Pascual' para buscar su 28ª Copa. El técnico de Gavà ha ganado tres Copas en ocho ediciones y quiere más, si bien su Barça está siendo algo irregular en las últimas semanas y se mide a un UCAM Murcia que no tiene presión alguna y viene en plena racha positiva. La gran duda es el estado físico de Kevin Punter, su punta de lanza ofensiva, pero con Pascual en el banquillo este Barça siempre tiene que ser tenido en cuenta y, además, viene de coger aire con una paliza al BAXI Manresa (97-60) en la última jornada liguera. Y, como anécdota, la primera y última Copa en Valencia fue en 2003 y la ganó el equipo 'culer'. Quieren una ronda más en la capital valenciana.

4. UN KOSNER BASKONIA 'TAPADO'. El equipo de Vitoria llegaba a otras Copas como candidato al título pero este Kosner Baskonia es más bien un 'tapado'. Sin presión, intentará superar el primer choque contra La Laguna Tenerife e ir cogiendo confianza. Eso sí, el técnico italiano Paolo Galbiati tiene bajas, como la de última hora de Khalifa Diop, por una contusión ósea tras lesionarse en el salto inicial del reciente derbi con el Surne Bilbao. Parece de película satírica, cómica, pero es cierto. Además, Rodions Kurucs y Markus Howard son duda hasta último momento por problemas físicos y, si pueden jugar e ir a más, serían clave para unos baskonistas que tienen 10 de los 14 jugadores del primer equipo que no saben lo que es participar en una Copa del Rey. El flamante Roig Arena les espera en busca de la que sería su séptima Copa.

5. UCAM MURCIA, A POR TODAS SIN PRESIÓN. Los murcianos, liderados por Sito Alonso en el banquillo, están en una nube. No fueron cabezas de serie por poco, por el triunfo del Baskonia en un duelo aplazado, pero es que ahora están terceros en la Liga Endesa tras ganar a Barça, precisamente su primer rival en Valencia, Río Breogán y San Pablo Burgos. Llegan a la cita sin Kaiser Gates --lesionado de larga duración--, con Sander Raieste entre algodones pero con el resto a tope, también el base David DeJulius con sus 15,2 puntos de promedio en la acb.

6. UNICAJA, EL VIGENTE CAMPEÓN CON ARDUO CAMINO A SUPERAR. Se hace raro ver a Unicaja como equipo no cabeza de serie y ello ha provocado que el vigente campeón de Copa se las tenga que ver, por dichas del destino y del sorteo de cuartos, con el Real Madrid. Reedición de la final de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria, cuando los andaluces ganaron por 93-79 en una final histórica para ellos. Quieren repetir, olvidar la derrota en duelo directo de la jornada pasada en la Liga Endesa y volver a creer en ellos para ganar la que sería su tercera Copa en las últimas cuatro ediciones.

7. EL ANHELO PENDIENTE DEL 'VIEJO' TENERIFE. Precisamente, la primera victoria de este reciente gran Unicaja fue en 2023, en Badalona, ante el CB Canarias, un ahora La Laguna Tenerife que tira de nuevo de su veteranía --con los 42 años de Marcelinho Huertas o los 36 de Giorgi Shermadini o Tim Abromaitis-- para revivir ese 'viejo' sueño de Badalona y sorprender en Valencia. En la Copa, a tres duelos, ser experto puede significarlo todo, y los de Txus Vidorreta --otro al que no se le caen los anillos y que ha vivido de todo-- llegan tras ganar al Río Breogán y llevarse tres de los últimos cuatro duelos, incluidas victorias ante Barça y Baskonia, otros dos equipos presentes en el Roig Arena.

8. ASISA JOVENTUT, NUEVO NOMBRE PARA LOS 'RICKY BOYS'. La 'Penya' llega con nuevo nombre, Asisa Joventut, y viejos rockeros como Ante Tomic, Adam Hanga (ya recuperado de su última lesión) para bailar junto a 'jóvenes', a su lado, como Ludde Hakanson o Cameron Hunt que seguirán el ritmo marcado por Ricky Rubio, quien a sus 35 años y tras su retirada parcial regresa a una Copa dispuesta a firmar un triple 'last dance' a las órdenes de Dani Miret, que tiene en Miguel Allen a su gran duda en cuanto a si llega o no llega a la cita. Nada que perder para el Joventut, que debuta ante un anfitrión al que ganó recientemente, el 8 de febrero, en el Olímpic de Badalona (90-87) antes de ganar también en Zaragoza.