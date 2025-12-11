El oficio del Real Madrid frena las reacciones del Baskonia

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este jueves por 94-87 al Kosner Baskonia en la jornada 15 de la fase regular de la Euroliga, con papel destacado del alero croata Mario Hezonja y del base francés Théo Maledon en el cuadro madrileño, neutralizando las reacciones rivales guiadas por Markus Howard.

En el Movistar Arena, al buen comienzo anotador de Alberto Abalde respondió Markus Howard con dos triples marca de la casa. Pero pronto despertaron Facu Campazzo desde fuera y Walter Tavares en el poste bajo para situar a los locales 16-11 arriba, lo que frenó Paolo Galbiati con un tiempo muerto del que sus pupilos volvieron impetuosos.

Guiados sobre todo por Timothé Luwawu-Cabarrot de cara al aro rival, mantuvieron el pulso a un Real Madrid donde los suplentes entraron bien en la dinámica planteada por Sergio Scariolo. Usman Garuba, Sergio Llull y Gaby Deck se alinearon con Maledon, quien cerró el primer periodo (24-23) con dos aciertos desde la línea de personal.

Por parte baskonista, era Kobi Simmons el jugador sin ataduras y lo plasmó con un triple nada más arrancar el segundo cuarto. Su contraparte quizá podía ser Andrés Feliz, compartiendo minutos sobre la cancha con Campazzo para tratar de recuperar su mejor versión, algo perdida en los últimos meses frente a la pujanza de Maledon en el puesto de base.

Con menos ritmo, el partido siguió igualado por los fallos en el tiro lejano; Trey Lyles fue ejemplo de ello y faltaba probar algo distinto. Tras errar Howard un triple liberado en posición central, Mario Hezonja entró hasta la 'cocina' en la siguiente jugada y su mate provocó otro tiempo muerto de los visitantes a 1:46 del descanso.

37-36 reflejaba entonces el marcador y el duelo en realidad iba de cazar rebotes, para lo que 'Edy' Tavares se antojaba clave en el bando merengue. Con 16.8 por gastar el en el reloj, Scariolo gastó un tiempo muerto para montar un último ataque que dio frutos gracias a un triple esquinado de Feliz, pese a que la acción era para Campazzo o Hezonja.

A la vuelta del descanso (42-39), de nuevo fue Simmons el referente del Baskonia para abrir la veda. Con nula aportación ofensiva de Chuma Okeke, Hezonja cogió galones mientras Abalde intensificaba su defensa y Campazzo estiraba la ventaja local (47-41). Khalifa Diop dio una de cal y otra de arena, y su entrenador había preparado varias sustituciones.

Pero esa rotación se convirtió en tiempo muerto cuando el equipo vitoriano se vio 53-43 abajo, tras sendos triples de Hezonja y de Campazzo. Galbiati histriónico en su banquillo y Hezonja nuevamente clavando un triple lateral, junto a una tonta falta en ataque de Luwawu-Cabarrot, facilitaron de forma fugaz la labor del Real Madrid.

Como réplica, dos triples de Luwawu-Cabarrot y otro de Clément Frisch recortaron distancias (60-54) a 2:13 de zanjar el tercer periodo. Tres tiros libres de Feliz y más adelante un triple de Maledon devolvieron el +9 a favor del conjunto blanco. El partido, eso sí, se había embarrado por protestas hacia los árbitros en dos lances con Deck y con Lyles.

En la última posesión del tercer cuarto, Maledon encajó una falta levantándose desde lejos a 0.4 para el final y sus tiros libres pusieron el 71-60. El Real Madrid se encomendó al omnipresente Maledon y confió en que Tavares volviera del banquillo descansado, pues Garuba poco había hecho como reemplazo del caboverdiano en un juego interior con tráfico.

En ese río revuelto pescó Howard dos acciones positivas, entrada a tablero desde un costado y triple para establecer el 76-71 a 7:10 de la conclusión del encuentro. En su salsa, el escolta de New Jersey enchufó dos triples más y culminó la remontada (76-77), si bien quedaba un mundo por jugarse y así lo dejó claro Hezonja con dos rápidos contragolpes.

Un pestañeo y el Real Madrid había vuelto a coger colchón (82-77), tapón incluido de Tavares en ese proceso. Alex Len no contaba para los planes de Scariolo y el pívot caboverdiano se exprimió tanto en defensa como en ataque, sabedor de su superioridad frente a un Diop discreto. Además, otro hombre 'alto' como Rodions Kurucs también estaba gris.

No cejó en su empeño Luwawu-Cabarrot, pero la gama de recursos en el Baskonia era más limitada que la de un Real Madrid subido al ritmo de sus pesos pesados. Campazzo anotó un triple bombeado desde muy lejos y alegró a las gradas tras colocar un 92-81 que allanaba el triunfo local.

El conjunto vasco murió en la orilla a pesar de un triple a la carrera del estelar Luwawu-Cabarrot cuando todavía había 47.3 segundos para que el cronómetro se agotase. Sin sustos 'in extremis', al Real Madrid venció y se ubicó con un balance de 9-6 en la zona del 'play-in'; por su parte, el Baskonia sigue rezagado con un registro de 5-10.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 94 - KOSNER BASKONIA, 87 (42-39, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (16), Abalde (9), Hezonja (17), Okeke (-) y Tavares (11) --quinteto inicial--; Lyles (7), Maledon (15), Feliz (8), Llull (-), Garuba (2) y Deck (9).

KOSNER BASKONIA: Simmons (11), Howard (22), Radzevicius (-), Kurucs (8) y Diop (4) --quinteto inicial--; Nowell (-), Spagnolo (8), Diakite (7), Frisch (3), Luwawu-Cabarrot (20) y Forrest (4).

--PARCIALES: 24-23, 18-16, 29-21 y 23-28.

--ÁRBITROS: Pukl, Latisevs y Trawicki. Eliminaron por faltas personales a Abalde en el Real Madrid.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 8.141 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del entrenador de fútbol Xabier Azkargorta.