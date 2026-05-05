El Olympiacos vence también en Mónaco y asegura su billete para la Final Four

Archivo - Evan Fournier con Olympiacos - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Olympiacos se ha convertido en el primer equipo en asegurar su pase a la Final Four de la Euroliga 2025-26, que se disputa precisamente en el OAKA de Atenas, después de superar al AS Mónaco (82-105) este martes en el tercer partido (3-0) de su serie de 'Playoffs'.

En el Salle Gaston Medecin, el líder de la temporada regular, que dominó los dos primeros encuentros de la eliminatoria, controló de principio a fin el duelo para marcharse al descanso con una renta de casi 20 puntos (40-61), todo ante un equipo lastrado por las bajas de hombres como Nikola Mirotic, Alpha Diallo o Daniel Theis.

El escolta Evan Fournier, con 22 puntos, y el alero Alec Peters, con 18, lideraron la faceta anotadora de los de Georgios Bartzokas, que lucharán por el título en la Final Four que se disputará en su casa entre el 21 y el 23 de mayo.