Omari Moore: "El Barça tiene muchísimo talento y está pasando por un buen momento"

Omari Moore durante un partido del Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escolta estadounidense del Valencia Basket Omari Moore recalcó este martes que el Barça, su rival por el título de la Liga Endesa 2025-2026, es un equipo con "muchísimo talento" y que además "está pasando por un buen momento", mientras que pidió ir "partido a partido" en una serie al mejor de cinco y donde cuentan con la ventaja de campo.

"El Barça es un equipo con muchísimo talento, creo que tienen muchos jugadores realmente buenos en el equipo y que están pasando por un buen momento. Jugaron bien en la primera ronda contra el UCAM Murcia y también lo hicieron bien en la ronda anterior contra La Laguna Tenerife", expresó Moore ante los medios en declaraciones facilitadas por su club.

Para el estadounidense, "será importante intentar frenar su ataque". "Tienen muchos jugadores capaces de anotar de diferentes maneras y también juegan muy bien cerca del aro con Shengelia. Por eso, debemos intentar ralentizar su juego ofensivo y jugar con nuestro propio estilo", advirtió.

Además, resaltó el 'factor cancha' que tienen a favor porque "la ventaja de jugar en casa siempre es muy importante". "Creo que nuestra afición hará un gran trabajo haciendo que el Barça sienta ese ambiente. Queremos proteger el 'factor cancha', pero iremos partido a partido. Queremos centrarnos primero en el primer encuentro y después en el segundo, y entonces veremos dónde estamos una vez hayan pasado esos partidos", subrayó.

Por su parte, el base Álvaro Cárdenas afronta "con bastante ilusión" su primera final en la Liga Endesa. "Nadie me hubiese dicho que iba a estar en el mes de junio jugando una final de la Liga Endesa, así que con muchas ganas de ver si podemos ganarla", remarcó.

"Cuando salimos con energía en defensa e imponiendo nuestro ritmo es difícil seguirnos. Contra Asisa Joventut y Surne Bilbao Basket, ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar, pero el Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil. Ser fieles a nuestro estilo va a ser la clave", sostuvo.

Para el granadino, contar con el apoyo del Roig Arena en los dos primeros partidos va a ser "superimportante". "Desde que estoy aquí la verdad es que el Roig Arena ha sido una pasada y cuando la gente de Valencia se pone a apretar se nota muchísimo en la pista. Nos dan ese extra de energía que es tan necesario, sobre todo en una final", sentenció.

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