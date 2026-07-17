Óscar Castañeda, nuevo vicepresidente de la FEB

Óscar Castañeda ha sido nombrado como nuevo vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB). - FEB

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, ha comunicado este viernes el nombramiento del presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Óscar Castañeda, como vicepresidente de la FEB.

Castañeda ocupa el espacio que dejó vacante José Miguel Sierra y se une a los vicepresidentes que se mantenían en su cargo, Antonio de Torres, Santos Moraga y Ferrán Aril, presidentes de las federaciones andaluza, madrileña y catalana.

Elisa Aguilar ha puesto en valor "los años de experiencia y compromiso" con el baloncesto de Óscar Castañeda, tanto en su federación Autonómica como en la FEB. "Con la incorporación de Óscar, se completa una nómina de vicepresidentes de la FEB que nos ayudarán a consolidar el crecimiento del baloncesto español", comentó.