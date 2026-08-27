Osetkowski: "Creo que sé lo que hace falta para jugar en la acb y en la Euroliga"

Dylan Osetkowski, presentado como nuevo jugador del Valencia Basket - VALENCIA BASKET

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot estadounidense Dylan Osetkowski se mostró feliz este jueves por su fichaje por el Valencia Basket, club al que llega para demostrar que sabe "lo que hace falta para jugar en la acb y en la Euroliga" y no para conseguir más rédito personal ni sus propias "sensaciones".

"Creo que sé cómo ganar y que sé lo que hace falta para jugar en la acb y lo que hace falta para jugar en la Euroliga. Sólo quiero dar mi máximo, y creo que eso es lo que los entrenadores, el cuerpo técnico y los aficionados esperan de mí y de todos en el equipo este año", señaló Osetkowski en su presentación como nuevo jugador 'taronja' en declaraciones en la web del club.

El interior recordó que puede "jugar de 'cuatro' y de 'cinco'" y que puede "ayudar tanto en ataque como en defensa". "Estoy muy cómodo jugando en España, es una liga y un estilo de baloncesto que encajan muy bien conmigo. Aquí hay mucho de mentalidad y de pensar el juego, y estoy muy ilusionado por volver a jugar como equipo y juntos, y jugar rápido, fuerte", apuntó.

"Estoy muy emocionado por volver no solo a jugar aquí en España, sino en un equipo como Valencia Basket y con estas normas y esta identidad que creo que me van a encajar muy bien", añadió el norteamericano, que tenía "muchas ganas" de recalar en el actual campeón de la Liga Endesa.

En este sentido, sabe que "este año es histórico después del año pasado, con los títulos", y también por "el 40º aniversario del club". "Estoy aquí para ayudar al club a ganar, no para buscar mis sensaciones, ni para anotar y para ser el que tiene más puntos o rebotes. Sólo quiero ganar. Tengo muchas ganas de jugar ante la afición, cuando estuve aquí jugando con Unicaja pude sentirla", concluyó.