Pablo Almazán renueva un año con el Recoletas Salud San Pablo Burgos

Archivo - Pablo Almazán, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Javier Borrego - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Pablo Almazán, de 37 años y 2,00 metros de altura, ha concretado este viernes su renovación con el Recoletas Salud San Pablo Burgos para la temporada 2026-27, en la que su equipo disputará tanto la Liga ACB como la Eurocup.

"El alero granadino ha sellado su continuidad en el equipo, en la que será su tercera campaña defendiendo la elástica burgalesa", subrayó el San Pablo Burgos en su nota de prensa. "Llegó al Coliseum para disputar la temporada 2024-25, en la que fue uno de los hombres clave en el vestuario que logró el ascenso a la Liga Endesa", añadió el comunicado.

Así, Almazán "se mantuvo en la plantilla para el regreso a la ACB y se consolidó como el capitán", según destacó la misma nota. No en vano, el curso pasado compitió en 28 partidos ligueros y promedió 9:57 sobre la cancha, 1,5 puntos, 1,1 rebotes, 0,2 asistencias, 0,7 recuperaciones de balón y 0,1 tapones para 1,1 créditos de valoración.

Tras firmar su renovación, Almazán declaró a los medios oficiales del club que "el objetivo principal" para la inminente temporada será "construir un bloque sólido" que les "prepare" a él y a sus compañeros de plantilla "para la exigencia tan alta de ambas competiciones".

Luego afirmó tener "la ilusión del niño pequeño que se enamoró del baloncesto". "Es un reto nuevo en mi carrera, lo afronto con muchas ganas, además en el club que considero mi casa", agregó el capitán. "Es un orgullo indescriptible, a la vez que una gran responsabilidad. Estoy muy agradecido por su confianza y espero poder seguir ayudando al club en su crecimiento", argumentó Almazán sobre su capitanía.

"La afición se supera año tras año, mi mensaje es de agradecimiento total, son la base y el motor de este club. Juntos seguiremos poniendo el nombre de la ciudad de Burgos al nivel que la afición merece, no tengo ninguna duda", sentenció el capitán durante su entrevista.