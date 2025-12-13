Pablo Laso, nuevo entrenador del Anadolu Efes

Archivo - Pablo Laso - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Pablo Laso se convirtió este sábado de manera oficial en nuevo técnico del Anadolu Efes turco que milita en la Euroliga, con contrato hasta 2027.

El conjunto de Estambul confirmó en su página web la contratación de Laso, que venía sonando con fuerza los últimos días ante la situación de crisis del campeón de Europa en 2021 y 2022.

El técnico vasco se hace cargo de un Efes tocado, con dos victorias en sus últimos once partidos, séptimos de la Liga turca y terceros por abajo en la Euroliga. El Efes destituyó a Igor Kokoskov hace algo más de dos semanas y desde entonces se había hecho cargo del equipo Radovan Trifunovic.

Laso terminó su relación con Baskonia el pasado verano, después de cumplir una temporada como técnico en su casa. El técnico vitoriano vuelve a los banquillos con otro equipo potente de Euroliga, lastrado por las lesiones aunque con calidad contrastada.

El preparador vasco, que dirigió en la temporada 23-24 al Bayern Múnich, había vuelto a la Liga española tras hacer historia en el Real Madrid, club que dejó en el verano de 2022 con 22 títulos.