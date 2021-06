Palau: "Serbia era uno de los rivales que no nos apetecía"

VALENCIA, 22 Jun. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

La capitana de la selección española de baloncesto, Laia Palau, ha reconocido que Serbia era uno de los rivales que no les "apetecía" en cuartos de final del Eurobasket, ya cuenta con "jugadoras que han sido muy dominantes en Europa a las que no les tiembla el pulso", pero ha avisado de que ellas también serán "difíciles de ganar" si consiguen "mantener el ritmo" de los últimos duelos.

"No nos vamos a engañar, Serbia era uno de los rivales que no nos apetecía tener. Serbia y Francia son dos selecciones que te pueden plantear problemas con sus diferentes formas de jugar, y Serbia lo es sobre todo por su experiencia en grandes partidos y jugadoras que han sido muy dominantes en Europa a las que no les tiembla el pulso en este tipo de citas", indicó Palau.

"Pero igual que nosotras sabemos quién es Serbia, no sé si ellas tienen claro quién es España ahora mismo porque el equipo es diferente", advirtió la capitana, explicando que en este Eurobasket están "jugando de una manera un poco diferente". "Si conseguimos mantener el ritmo al que hemos estado jugando los últimos días somos un equipo difícil de ganar", agregó.

El equipo anfitrión encara con "mucho respeto" el cruce de este miércoles, pero también "con confianza" a la vista de su progresión durante el campeonato. "La gente se siente a gusto en este formato que estamos encontrando. Hemos crecido a lo largo del campeonato y cada día vemos cosas diferentes de jugadoras diferentes. La identidad de los equipos se conforma cuando consigue resultados", subrayó.

Pase lo que pase en el próximo encuentro, la capitana cree que España ya ha brillado en La Fonteta. "Ya estamos en cuartos y a partir de aquí hay que seguir pasando. Mañana es uno de esos partidos que hace ilusión porque te pone el listón y tienes que saber si el equipo tiene esa pasta para competirlo. De momento, ya podemos estar muy orgullosas del camino", zanjó.