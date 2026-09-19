Paolo Galbiati: "Nos hemos quedado sin gasolina"

Paolo Galbiati en el partido entre Asisa Joventut y Kosner Baskonia en la Supercopa Endesa 2026 de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BADALONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, felicitó al Asisa Joventut por su pase a la gran final de la Supercopa Endesa y destacó el "sacrificio" de sus jugadores en la semifinal disputada en el Olímpic de Badalona, admitiendo que el equipo acusó la falta de rodaje físico y terminó "sin gasolina" en los minutos decisivos.

"Enhorabuena al Joventut y a su afición, que han jugado un gran partido. También felicito a mi equipo; con solo tres entrenamientos de verdad al completo, fue precaria la vía de llegada. Pecamos de falta de preparación física, aunque no tiene que ser una excusa. Mi equipo tiene chicos muy buenos, lo intentan y se sacrifican los unos por los otros, pero hemos terminado cortos de aire", manifestó en rueda de prensa tras el encuentro.

El técnico hizo hincapié en el proceso de adaptación que afrontan los nuevos integrantes de la plantilla. "Los nuevos tienen que aprender qué es la Liga ACB y la Euroliga, que son dos de las competiciones más bonitas. Algunos tienen apenas dos entrenamientos y un partido de preparación, y Tadas Sedekerskis faltó casi toda la pretemporada. Queda trabajo, es la única receta que tenemos. Pero son trabajadores, el grupo es increíble, tenemos talento y creo que va a llegar", añadió.

En el análisis del choque, Galbiati lamentó el bajo porcentaje en el tiro exterior tras un arranque prometedor. "Fue un primer tiempo muy bueno, los primeros 15 minutos de hecho. Pero tiramos muy mal todo el partido; fallar 14 triples entre todos es complicado. Sufrimos 38 puntos con alguna falta tonta por falta de conocimiento, y la defensa del Joventut estuvo a gran nivel", expuso.

Por último, el preparador italiano alabó la estructura del conjunto verdinegro y la actuación de sus bases. "El Joventut tiene un buen equipo, muy bien construido, con veteranos y con atletas trabajadores. Ricky Rubio estuvo muy listo, estuvo muy bien, y con Nico Laprovittola ha sido un placer verle así. Nosotros terminamos sin gasolina, pero este equipo puede defender, correr, atacar en largo y crear. Tenemos 72 partidos por delante y no muchos entrenamientos, pero mi trabajo será ayudar a los nuevos y hacer que crean", concluyó.