El Partizan se retira de los 'playoffs' de la Liga Serbia como 'castigo' a sus ultras

El BC Partizan de Belgrado ha dado por terminada su temporada 2021/2022, después de anunciar que se retirará de los 'playoffs' por el título de la liga serbia tras los incidentes ocurridos durante la serie final de la Liga Adriática ante el Estrella Roja.

"A pesar de las reclamaciones del Estrella Roja y el Partizan, los cinco partidos estuvieron llenos de incidentes que pusieron en riesgo la seguridad de los jugadores y entrenadores. Esos incidentes provocaron el cierre parcial y total del pabellón, numerosas multas y la vergüenza del baloncesto regional y de Serbia frente a todo el mundo", explicó el Partizan este jueves en un comunicado.

El equipo serbio recalcó que durante toda la serie tanto su presidente, Ostoja Mijailovic, como su entrenador, Zeljko Obradovic, criticaron públicamente los comportamientos "individuales irresponsables en la grada", pero que esos mensajes "no fueron fructíferos".

Por ello, y para intentar dar un mensaje ejemplarizante, el conjunto de Belgrado no quiere ser parte "de los festivales 'hooligans', sin importar de si son fans de Estrella Roja o de Partizan", y quieren evitar que un nuevo derbi de la capital serbia derive en "otro campo de batalla para matones que destrozan" el deporte y que "envían otro terrible mensaje al mundo".

Partizan anima "a todos" a dejar la pista "para cosas importantes" y a "sentarse y solucionar todos sus problemas antes del comienzo de la próxima temporada porque es la única forma de seguir adelante". "Nuestro deseo es que Belgrado y Serbia tengan dos representantes en la Euroliga. Sin embargo, este tipo de comportamientos por parte de cierto número de individuos y las oportunidades perdidas para castigarlo no nos permiten ser parte de lo que queremos", aseguró el campeón de Europa de 1992.

El conjunto entrenado por Obradovic recuerda a todo el mundo que Serbia "es capaz de organizar grandes eventos deportivos" como la Final Four de la Euroliga de esta temporada, en la que "no hubo un solo incidente". "Queremos subrayar que en veinte años de participación en competiciones de Euroliga no hemos registrado incidentes como los ocurridos en los partidos de las finales de la Liga Adriática", resaltó.

También se ofrecen a hacer "todo lo que puedan" para resolver algunos problemas en el baloncesto serbio. "Nuestra idea es devolver a la liga a la federación, que puede garantizar las mismas condiciones para todos los equipos. La igualdad es una buena base para reducir las tensiones y que todo el mundo se ocupe del baloncesto", advirtió.

"Esto es una posición única dentro del club, apoyada por todos sus miembros: directiva, presidente, cuerpo técnico y jugadores. El Partizan continuará su participación en la Liga Adriática y las competiciones de Euroliga, no hay intenciones de participar en otras ligas", concluyó.