Pau Gasol: "Me gustaría estar en Tokio, pero los planes han cambiado"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de baloncesto Pau Gasol reconoció sus ganas por disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pero aseguró que "los planes han cambiado" tras el aplazamiento de un año debido al coronavirus y ahora espera "tener más tiempo" para continuar con su recuperación y poder competir al máximo nivel antes de la cita olímpica.

"Me gustaría estar, pero nuestros planes han cambiado. Quería estar este verano, era mi objetivo: llegar a Tokio, pero al moverse al año que viene veremos qué ocurre. Yo trabajaré para llegar a Tokio", indicó Pau Gasol en un directo de Instagram que compartió junto al también internacional español Ricky Rubio.

"Lo que priorizo desde la distancia con mis medios es seguir con la recuperación y que el pie esté bien. Hasta dentro de unos meses no sabré si el pie me permitirá seguir jugando al alto nivel. Ojalá que sí y así pueda preparme para dar un nivel bueno, sobre todo tras más de un año de no competir. Es mucho tiempo", admitió el jugador de 39 años.

En este sentido, el de Sant Boi de Llobregat sentenció que su "deseo" y su "intención" es estar "con el equipazo, con la familia, con ese gran grupo" que es el combinado nacional español. "Lo destaco -sobre todo- por su talento humano, eso es lo que nos diferencia", añadió sobre la selección española y la cita olímpica del verano de 2021.

En otras preguntas durante la conversación, Pau Gasol recordó los comienzos de su amigo Ricky Rubio y destacó "su habilidad". "Se te respetaba muchísimo en la pista por tu capacidad de pensar, eso siempre te ha diferenciado mucho. Tu madurez fuera de lo normal y por eso tuviste éxito tan pronto. Y también has pasado tus lesiones y has crecido en esos momentos", comentó.

Además, sobre el jugador de Phoenix Suns -que está trabajando con el también base español Raúl López para seguir mejorando- dijo que se trata de un "lujo" poder trabajar con él. "Me alegro que te haya ayudado a dar esta paso en tu carrera. Yo también he trabajado con él en el CAR de Sant Cugat, un placer poder trabajar con él", finalizó.