Pedro Martínez y el estreno del Roig Arena: "Tenemos que estar centrados en nuestro trabajo"

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, recalcó que deben apartarse "totalmente de todo lo que rodea" este viernes a su segundo partido de la Fase Regular de la Euroliga ante la Virtus Bolonia italiana y que deben estar "centrados" en hacer su trabajo pese a que el choque suponga el estreno del espectacular y moderno Roig Arena.

"Para nosotros es sólo un partido más de los casi 90 que tenemos que jugar y los profesionales nos apartamos totalmente de todo lo que rodea al partido. Tenemos que estar centrados en lo que es nuestro trabajo y no puede haber nada de lo que rodee al partido que nos afecte", advirtió Pedro Martínez en la previa en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

El técnico catalán sabe que contarán con un apoyo como locales que no han tenido hasta ahora por la capacidad del nuevo recinto y los más de 11.000 abonados. "El equipo lo que tiene que hacer es darles una energía positiva para que ellos se metan en el partido con nosotros y que juntos hagamos una muy buena comunión y esto es en dos direcciones. Nos preparamos para eso y sabemos que si les damos a nuestro público los valores que a ellos les gustan los vamos a tener de nuestro lado", apuntó.

En cuanto a la visita de la Virtus, recordó que "todos los rivales son duros". "La Virtus tiene un excelente equipo, con jugadores muy físicos por dentro y jugadores por fuera muy difíciles de defender, como Edwards, Vildoza, Pajola o Morgan", remarcó Pedro Martínez.

"Son jugadores con muchísima capacidad anotadora, juegan una muy buena defensa y evidentemente es un rival muy duro y muy difícil, pero es que estamos jugando en la Euroliga, contra los mejores equipos de Europa, y obviamente ya sabemos que facilidades nadie nos va a dar", sentenció el entrenador del campeón de la Supercopa Endesa.