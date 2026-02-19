Pedro Martínez: "No entrar en pánico ha sido clave cuando se han acercado"

Archivo - Pedro Martínez, Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 19 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, destacó la personalidad de su equipo para mantener la calma en los momentos complicados ante el Asisa Joventut (95-84) y aseguró que la gestión emocional fue determinante cuando el conjunto catalán volvió a meterse en el partido para acabar superando su duelo de cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia.

"No entrar en pánico, que no era fácil. Hemos estado relativamente tranquilos cuando se han acercado. Sabíamos que nos ganaron hace diez días en Badalona y que en la Copa iban a jugar un gran partido. Teníamos que estar preparados para los buenos momentos y, sobre todo, para los malos", explicó en rueda de prensa.

El técnico 'taronja' reconoció que el inicio fue positivo, pero que el rival reaccionó elevando el ritmo. "Hemos empezado muy bien, pero ellos han reaccionado jugando un baloncesto muy rápido, más de lo que habitualmente juegan. Ahí hemos tenido problemas con el rebote defensivo y el balance. Hemos sobrevivido un poco por una actuación muy buena de Jean Montero en la primera parte", analizó.

En el tercer cuarto, Martínez vio una oportunidad perdida para romper definitivamente el encuentro. "Hemos estado sólidos, pero nos ha faltado un poco de porcentaje en el tiro de tres. Hemos generado tiros fenomenales, los que habitualmente hacemos, pero no los hemos metido y ahí hemos perdido una primera oportunidad de romper el partido", lamentó. Esa falta de acierto permitió al Joventut crecer con jugadores como Kraag, Hanga o Hunt, "que es buenísimo".

Subrayó que el desenlace del choque en el Roig Arena llegó cuando recuperaron el acierto exterior. "En el último cuarto hemos vuelto a meter a Jaime Pradilla, a 'Papi', Josep Puerto ha metido un triple muy importante y ahí hemos vuelto a romper con la diferencia", señaló.

En el plano defensivo, valoró la mejora respecto al duelo reciente en Badalona, perdido ante la 'Penya'. "En la primera parte tuvimos problemas con el rebote defensivo, pero en general hemos estado bastante bien. Han tenido un 34% en tiros de dos puntos, nos hemos cerrado bien, con buena actividad y buenas posiciones defensivas. Habíamos priorizado proteger mejor la pintura respecto a hace diez días", apuntó, asumiendo que esa apuesta podía implicar conceder algún triple más.

Sobre la condición de anfitrión y el supuesto favoritismo, Martínez restó importancia al entorno. "No nos creemos favoritos ante nadie. Si alguien lo piensa es porque nos ha visto jugar bien, pero no vamos primeros en ninguna competición y hay equipos mejores que nosotros. El favoritismo no sirve de mucho hablar de eso", afirmó. Además, recordó que en la Copa "el factor pista queda un poco difuminado" por la presencia de todas las aficiones.

De cara a semifinales, el técnico pidió prudencia antes de conocer rival, que saldrá del duelo entre Real Madrid y Unicaja. "Primero ver contra quién tenemos que jugar, ahora un poco de relax y luego seguir con la misma ambición que hemos tenido hoy. Sabiendo que habrá momentos buenos y malos y que en los malos hay que mantener la calma", concluyó.