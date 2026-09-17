Pedro Martínez: "No sabemos exactamente cuál va a ser la estrategia del Dubai"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha admitido que "no" sabe "exactamente cuál va a ser la estrategia" del Dubai Basketball en semifinales de la Supercopa de la Euroliga, torneo recién creado y que abrirá oficialmente en Abu Dabi la temporada de baloncesto para los merengues.

"Difícil decir una clave porque hay muchísima incertidumbre ahora sobre nosotros, pero también tenemos muchísimas sobre el rival. No le hemos visto jugar contra equipos muy potentes y no sabemos exactamente cuál va a ser su estrategia. En estas competiciones de inicio vas un poquito a ciegas. Estamos intentando centrarnos más en lo que depende de nosotros que en el rival", declaró Martínez este jueves a los medios del club.

"Conocemos a todos los jugadores, pero el entrenador es nuevo y no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar. Siempre es muy importante hacer los básicos del juego lo mejor posible, rebotear, seleccionar bien el tiro, no tener un número muy alto de pérdidas y ser sólidos en el rebote defensivo", añadió el extécnico del Valencia Basket.

Luego analizó su estilo de juego. "Se está comparando mucho al Valencia del año pasado de los últimos meses de competición, cuando luego jugamos la Final Four y cuando quedamos campeones de Liga. Habría que comparar es al Valencia Basket de los primeros meses y ese, seguramente, no era tan divertido ni era tan redondo como lo fue en los últimos. Lo que es muy importante es trabajar, tener paciencia e ir mejorando", reflexionó.

"Si vas mejorando siempre va a haber un momento en el cual vas a tener un nivel competitivo alto. Pretender que eso sea desde el primer día y que todo salga cuadrado, que todos los jugadores lo entiendan, que todos se adapten, es lo que nos gustaría que pasara, pero seguramente no va a ser tan rápido", concluyó Martínez en la víspera de enfrentarse al Dubai BC.

LLULL: "ES UNA MOTIVACIÓN MÁS PARA INTENTAR HACER LAS COSAS BIEN"

Por su parte, el capitán Sergio Llull también valoró este partido. "Es una motivación más para intentar hacer las cosas bien. Sabemos que es pronto, es el primer partido oficial, pero hemos cambiado muchas cosas con respecto al año pasado. Queremos intentar hacer un buen partido para pasar a la final", resumió el veterano base madridista tras un entrenamiento.

El club blanco también facilitó las declaraciones de Mikael Jantunen. "Estamos muy emocionados por jugar nuestro primer partido oficial y arrancar la temporada. Poder competir ya por el primer trofeo es una gran sensación", comentó el ala-pívot finlandés, fichado este mismo verano.

Igualmente habló el alero Alberto Abalde. "Ahora que hemos llegado y nos hemos asentado de un largo viaje, tenemos muchas ganas de afrontar la competición e ir a por todas. Cualquier competición de la Euroliga es muy especial porque nos medimos a los mejores de Europa", señaló.

"Es una competición muy temprana, en medio de la pretemporada, y hay incertidumbre por saber cómo llegarán los equipos, pero las ganas por competir por el título están ahí y solo pensamos en el partido contra Dubai", concluyó el jugador ferrolano sobre este importante compromiso.