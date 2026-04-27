Pedro Martínez: "Panathinaikos está hecho para ganar la competición"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, en un partido de Euroliga - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha asegurado este lunes, antes del inicio de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, que el conjunto griego "está hecho para ganar la competición", mientras que el equipo 'taronja' afronta el cruce con la ambición de "competir al máximo" y creyendo en sus posibilidades, si bien llega a estos 'Playoffs' como segundo en la Fase Regular.

El técnico valenciano recordó que el factor cancha a favor solo será realmente decisivo si la eliminatoria, al mejor de cinco partidos, llega al quinto encuentro, después de que Valencia Basket terminara segundo y Panathinaikos accediera como séptimo tras superar el 'Play-In' y eliminar al AS Monaco.

"El factor cancha pasa a ser decisivo si llegas al quinto, que es la ventaja que tienes. Panathinaikos es un equipo con muchísima experiencia, con jugadores que han jugado muchas situaciones como esta, y no creo que les vaya a afectar", explicó en rueda de prensa.

Martínez insistió en que, aunque prefiere disputar los dos primeros partidos en casa, eso no convierte automáticamente a su equipo en favorito. "Preferimos jugar en casa, pero podemos perder en casa, como hemos perdido varios partidos ya esta temporada. No nos sentimos invencibles por jugar en casa, de la misma manera que no nos sentimos derrotados cuando jugamos fuera contra quien sea", afirmó.

"El apoyo de tu afición sí te hace sentir a gusto y con confianza, y sabemos que lo vamos a tener. Pero el favoritismo no te lo da jugar en casa o fuera, sino básicamente la inversión que hayas hecho para fichar a jugadores muy top", añadió.

En este sentido, destacó la diferencia de perfil entre ambas plantillas. "Nosotros también tenemos jugadores 'top', pero sobre todo lo que tenemos son jóvenes que están emergiendo. Ellos, en cambio, todos sus jugadores tienen muchísima experiencia en estas competiciones", señaló.

El entrenador del conjunto valenciano definió al rival como "un transatlántico" europeo y rebajó las expectativas propias desde la humildad competitiva. "Panathinaikos es un equipo que está hecho para ganar, no para ganar este 'playoff', está hecho para ganar la competición", subrayó.

"Nosotros somos muchísimo más humildes en cuanto a nuestros objetivos, pero tenemos muchísima ilusión por ser competitivos, por hacer las cosas lo mejor que podamos. Veo a los chicos motivados, con ganas, concentrados e ilusionados, sabiendo de la dificultad, obviamente, pero creyendo en nuestras posibilidades", concluyó.