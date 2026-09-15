Pedro Martínez: "La Supercopa es una competición muy fuerte, podría ser una 'Final Four'"

Archivo - El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha comentado este martes que la Supercopa de la Euroliga es "una competición muy fuerte" con "grandes equipos" que podrían ser los participantes en la 'Final Four' de la próxima temporada, y que será una "muy buena prueba" para medir el estado del equipo.

"La Supercopa es una competición muy fuerte con grandes equipos, podría ser una 'Final Four', aunque hay otros grandes que son candidatos a estar ahí. Tenemos el máximo nivel y la máxima exigencia desde el primer momento, aunque es un poco pronto para todos los equipos. Será una muy buena prueba ante muy buenos equipos y esperamos dar nuestra mejor imagen y competir lo mejor que podamos", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la Supercopa de la Euroliga.

Pedro Martínez apuntó que le da "importancia máxima" a la Supercopa porque es la más inmediata y analizó las causas que llevaron al equipo a no conseguir ningún título el curso pasado. "No he hablado con los jugadores de la temporada pasada. Creo que las lesiones condicionaron el tramo final de temporada. Ahora, la prioridad es llegar a este fin de semana lo mejor posible", añadió.

"Soy bastante impaciente y necesitaría unos 40-50 entrenos más en un mundo ideal, igual que a nuestros rivales. Llegamos bien porque están todos sanos y estamos mejorando. Nos falta tiempo, lo positivo es que al resto de rivales también y eso hace que todo se iguale. Hemos de seguir nuestro camino y tener paciencia", deseó.

Sobre el estilo que quiere implantar en su Real Madrid, el técnico recalcó la importancia de "tener una identidad" y que los jugadores "confíen y crean" en lo que se entrena. "La comunión nace, más allá de los resultados, de que el equipo tenga un sello y para eso entrenamos cada día. En ese camino estamos. Nos gustaría ser un poco diferentes a lo que juegan el resto de equipos y los jugadores están entendiendo la idea. A partir de ahí, nuestra calidad y la de los rivales nos pondrá donde nos merecemos en la clasificación", expresó.

En cuanto a su llegada al Real Madrid, admitió que tuvo "dudas de entrada" porque estaba a gusto en Valencia, pero que Juan Carlos Sánchez demostró "muchísimo interés" y que eso "fue decisivo". "La estructura del Madrid a nivel deportivo estoy muy a gusto con ella. En otros sitios tenía más responsabilidad con respecto a los fichajes de jugadores. Ahora tengo responsabilidad, pero hay otras personas que se dedican a elegir eso", dijo.

"Estoy disfrutando de la experiencia, de la profesionalización del club, de las instalaciones y de la grandísima exigencia. Se que vendrán días duros cuando perdamos. Espero estar a la altura porque es un gran reto. Sabía que los jugadores que iba a entrenar eran muy buenos, pero me está sorprendiendo la mentalidad que tienen. Espero no depender de un jugador y ser impredecible para nuestros rivales. Queremos un juego coral en el que todos los jugadores sean importantes", señaló.

Por último, el entrenador catalán se mostró, a nivel personal, "contento" con la pretemporada y la "buena línea" mostrada por el equipo. "Vamos a jugar competiciones muy difíciles y sabemos que tendremos muchísimas dificultades. Lo que marca la diferencia entre los buenos equipos y los mejores es la capacidad de sobreponerse a los malos momentos", concluyó.