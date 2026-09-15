Jaime Pradilla: "El escudo del Real Madrid lleva ligado el ser competitivo y luchar hasta el final"

Archivo - El ala-pívot del Real Madrid Jaime Pradilla durante un partido con la selección española. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot del Real Madrid Jaime Pradilla ha destacado este martes que el escudo del club blanco lleva ligado "el ser competitivo y luchar hasta el final" y que tiene "la ilusión y ambición" de "competir por todo" esta temporada, y ha confesado que estaría "muy contento" si Valencia Basket consigue ganar la Supercopa Endesa.

"Todos los equipos tienen esa presión. Está claro que el Madrid tiene esa presión, pero la afrontamos con ilusión y con ganas de poder competir por todo. Tenemos esa ambición. Desde el primer día, te transmiten lo competitivo que es. El escudo lleva ligado el ser competitivo y luchar hasta el final. Es lo que más admiro de del equipo", subrayó el nuevo ala-pívot del Real Madrid a los medios de comunicación en la presentación de la Liga Endesa.

Pradilla destacó que el conjunto blanco tiene "una grandísima plantilla" que cuenta con "grandísimos jugadores de talento". "El jugador que más me ha sorprendido es Edy Tavares, por la movilidad que tiene, lo grande que es y las cosas que hace dentro de la pista", confesó.

Por otro lado, el aragonés apuntó que la adaptación a cualquier ciudad nueva siempre lleva su tiempo, pero que los compañeros se lo están "poniendo fácil". "Estoy con ganas de empezar a competir para también adaptarme a la competición. Desde el primer día me he sentido súper acogido, uno más, y eso es lo más importante para sentirte cómodo", añadió.

"Lo más importante es seguir mejorando en el día a día y seguir creciendo como equipo. Al final es un entrenador nuevo y somos muchos jugadores nuevos y tenemos que ir adaptándonos a cosas nuevas para seguir creciendo y poder competir por todo", dijo sobre el proyecto del Real Madrid de cara a la temporada.

Sobre el estilo que quiere implantar en el equipo Pedro Martínez apuntó que será "alegre y dinámico". "Eso es lo que nos va a dar el competir hasta el final, que nosotros nos lo pasamos bien en pista y hacer disfrutar a la afición", recalcó.

Por último, tuvo palabras de cariño para su antiguo club, el Valencia Basket, con el que vivió "una temporada muy chula", expresó que está haciendo las cosas "muy bien" y "ganar" en los últimos años. "Ahora ya no estoy allí, pero están mejorando año a año y es importante que esos pasos sean sólidos. El Valencia está en mi corazón y estaría muy contento de que ganaran la Supercopa Endesa", deseó.