Pedro Martínez: "Vamos a ir día a día, sabemos que la situación es bastante límite"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, en partido de 'Play-offs' de la Euroliga 2025-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha admitido este martes que el equipo afronta una "situación bastante límite" antes del tercer partido de los 'Play-offs' de la Euroliga ante el Panathinaikos, con 0-2 en la eliminatoria tras las dos derrotas iniciales en el Roig Arena.

"Bueno, vamos a ir día a día, sabemos que la situación es bastante límite, pero la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo", señaló Martínez a los medios, que insistió en la necesidad de centrarse en el siguiente partido.

El técnico del Valencia Basket subrayó que el equipo mantendrá su línea de trabajo pese a la dificultad del escenario, ya que deben ganar tres partidos seguidos para meterse en la 'Final Four'; los dos de Atenas y un hipotético quinto partido de vuelta al Roig Arena.

"Nosotros vamos a seguir un poco lo que llevamos haciendo toda la temporada. Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar", apuntó.

Martínez destacó también el nivel del conjunto griego, al que definió como un rival que "obliga a máximos de exigencia" en todas las facetas del juego. "Es un grandísimo equipo que nos lleva a máximos de exigencia defensiva, de rebote y de ataque. Eso nos obliga a mejorar partido a partido y en la eliminatoria", explicó.

Por último, el entrenador 'taronja' reconoció el deseo de alargar la serie. "Ojalá consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo", concluyó.