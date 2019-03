Pesic: "La cuarta posición no es nuestro objetivo"

Publicado 14/03/2019 18:46:35 CET

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado este jueves que la cuarta posición en la Euroliga "no" es un "objetivo" para su equipo en estos momentos, en los que se centran en intentar dar la campanada en la pista del líder Fenerbahçe, donde ningún equipo ha sido capaz de ganar esta temporada.

"La cuarta posición no es nuestro objetivo. La historia del Barça no se acaba mañana, es un partido importante pero no es ni el último de la temporada", manifestó a los medios antes de partir hacia Estambul.

Para Pesic, el partido de este viernes es uno más en la Euroliga. "Será distinto y habrá que jugarlo contra un equipo que toda la temporada juega a un alto nivel. Esperamos poder competir mañana, tendremos que jugar uno de nuestros mejores partidos hasta el momento en la Euroliga", alegó.

"Cada partido es importante y es una historia. Si ganamos a Fenerbahçe la situación no cambia, se tiene que ganar igual el siguiente partido. No vivo por un partido ganado o perdido, me interesa la continuidad. No vivo en el momento de 'si ganamos, súper'", se sinceró.

Tampoco cree que estén ante el duelo más difícil de los que tienen por delante. "El más complicado no será, porque todos los partidos son un reto. Jugamos contra un equipo que en su casa hasta ahora no ha perdido y es una motivación más para intentar ganar. Sabemos que no será fácil, no sólo contra Fenerbahçe sino que jugaremos también en Múnich", apuntó.

Además, tendrá quizá el hándicap de no poder contar con Adam Hanga o Chris Singleton. "Hemos tenido tiempo para entrenar y para prepararnos, tenemos problemas con Singleton y con Hanga, que no sé si puede jugar mañana. Pero forma parte de la temporada y tenemos que intentar que el resto de jugadores estén con un mejor físico para competir", pidió.